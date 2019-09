Łzy Renee Zellweger na Festiwalu Filmowym w Toronto. Tak publiczność przyjęła jej nowy film

Nagrodzona Oscarem za film „Wzgórze nadziei” w 2004 roku aktorka ocierała łzy, kłaniając się i dziękując publiczności za ciepłe przyjęcie najnowszego filmu, w którym zagrała. – Dobrze, już przestańcie. Psujecie mi makijaż – żartowała 50-letnia Zellweger.

W 2001 roku Zellweger zagrała tytułową rolę w filmie „Dziennik Bridget Jones” . Rola w filmie przyniosła jej wielką sławę i zapewniła pierwszą nominację do Oscara. Następnym jej sukcesem był musical „Chicago” , który został nominowany do Oscara w 13. kategoriach. W 2003 roku Renee Zellweger otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w dramacie „Wzgórze nadziei” w reżyserii Anthony’ego Minghelli. Później jej kariera nieco spowolniła. W 2010 roku Renee Zellweger zrobiła sobie sześcioletnią przerwę w aktorstwie. Wróciła w 2016 roku w trzeciej części serii „Bridget Jones” .

Zellweger przyznała w wywiadach, że do roli Judy Garland przygotowywała się całe życie. Gdy dorastała w mieście Katy w Teksasie, nie było kina, jednak w jej domu zawsze rozbrzmiewał głos Garland.

W sieci pojawiają się już pierwsze recenzje filmu „Judy” . Peter Bradshaw z „The Guardiana” pisze, że film to „standardowa opowieść o hollywoodzkiej gwieździe” , jednak dodaje, że „paradoksalnie jest to najbardziej osobisty występ Renee Zellweger, jaki widzieliśmy od jakiegoś czasu” . Z kolei Eric Kohn z Indiewire pisze wprost, że film biograficzny jest „bezbarwny” , ale „ilekroć Garland wychodzi na scenę, »Judy« ożywa” . O wiele bardziej pozytywna recenzja pochodzi od Guy'a Lodge'a z „Variety” . „Reżyser Rupert Goold i odradzająca się gwiazda Renee Zellweger zrobili coś niezwykłego (...): portret biograficzny, w którym autor i temat spotykają się w połowie drogi (...) ” – napisał. Mara Reinstein z Billboard pisze, że „ »Judy« ma mózg, serce i odwagę” .„Coś, co mogłoby wydawać się przewidywalne jest historią o artystce, która nie mogła oswoić własnych demonów. To świeże i intymne. Jeśli chodzi o występ Zellweger, nie mogę oprzeć się przekonaniu, że narodziła się gwiazda” – czytamy.

Kim była Judy Garland?

Garland, która żyła w latach 1922-1969, miała na swoim koncie wiele ról filmowych. Widzowie kojarzą ją z występów w takich produkcjach jak „Czarnoksiężnik z Oz”, „Narodziny gwiazdy” czy „Wyrok w Norymberdze”. Otrzymała Oscara dla „młodego wybitnego wykonawcy” oraz Złoty Glob i nagrodę Grammy. Od połowy lat 30. nagrywała piosenki i wydawała albumy, a sławę przyniosły jej także utwory wykonywane w filmach. Kojarzona jest głównie za sprawą przeboju „Over the Rainbow", który doczekał się wielu aranżacji i do dzisiaj cieszy się dużą popularnością.