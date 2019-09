Kożuchowska pokazała stare zdjęcie z Kuleszą. Pod nim komentarze Karolaka, Musiała i Mołek

Małgorzata Kożuchowska i Agata Kulesza w 1004 roku ukończyły Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Obie aktorki były wówczas blisko, o czym świadczy zdjęcie udostępnione przez pierwszą z nich. „Także tak... miłego dnia” – napisała Kożuchowska na Instagramie dołączając hashtagi jak „studia” czy „przyjaciółki”. Zdjęcie już na kilkanaście godzin od publikacji miało ponad 55 tys. polubień, a pod postem znalazły się komentarze innych przedstawicieli branży. „O mamo” – napisał Maciej Musiał. „Wow!!! Nic się nie zmieniłyście. Tylko w Twoich oczach morze młodzieńczej naiwności. Piękne zdjęcie” – skomentowała Anna Dereszowska, zwracając się do Kożuchowskiej.

Zdjęcie najwyraźniej spodobało się także Tomaszowi Karolakowi. „Czekają i myślą.....Jejku jakbym chciała zagrać z Karolakiem....Jeju” – napisał aktor. Pod zdjęciem znalazł się także wpis Magdy Mołek. „Opowieść o Dwóch Dziewczynach, które nie bały się spełnić swoich marzeń” – czytamy w komentarzu dziennikarki. Swój zachwyt wyraziły także m.in. Kayah i Grażyna Wolszczak

Kożuchowska w „Procederze”

Przypomnijmy, już 15 listopada na ekrany kin wejdzie film „Proceder”, w którym zobaczymy m.in. Kożuchowską. Jak czytamy w materiałach prasowych, „Proceder” to historia rapera Tomasza Chady – chłopaka z blokowisk, z duszą poety i darem do wpadania w poważne kłopoty. Prawdziwy i szczery do bólu w swoich tekstach, Chada ginie w niewyjaśnionych okolicznościach zostawiając zszokowanych fanów i dziewczynę, którą kochał. Muzyka była całym jego życiem – pasją i światem, w który uciekał, gdy rzeczywistość nie miała mu zbyt wiele do zaoferowania.

W rolę Tomasza Chady, czyli zmarłego w ubiegłym roku rapera, wciela się Piotr Witkowski, który wystąpił m.in. w takich filmach jak „Kamerdyner”, „Okna, okna” czy „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. W filmie grają ponadto, oprócz wspomnnianej Kożuchowskiej, Agnieszka Więdłocha, Ewa Ziętek, Antoni Pawlicki, oraz Anna Matysiak. Za reżyserię odpowiada Michał Węgrzyn, a scenariusz stworzyli Maciej Chwedo, Aleksandra Górecka, Michał Kalicki i Krzysztof Tyszowiecki. „Proceder” zakwalifikował się do konkursu głównego 44. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.

