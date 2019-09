Patrycja Sołtysik szczerze o alkoholizmie męża, „Błagałam go, żeby nigdzie nie wychodził”

Patrycja Sołtysik w rozmowie z „Galą” powiedziała, że w przeszłości mąż miał poważne problemy z alkoholem. – Andrzej miał prowadzić w weekend „Dzień Dobry TVN”. Błagałam go, żeby nigdzie nie wychodził. Nie posłuchał, poszedł „tylko” na kolację. Okłamał mnie potem przez telefon, mówiąc, że już wraca do domu. Tak naprawdę wrócił, ale wyłącznie po to, żeby się przebrać i pójść dalej w miasto. No i się upił totalnie... Około 6 rano miał być już w drodze do studia. Tymczasem zadzwonili do mnie z redakcji w nerwach, co się dzieje, bo Andrzeja nie ma – opowiadała.

„Cała historia nie kończy się na odstawieniu ostatniego kieliszka”

Żona dziennikarza podkreśliła, że nie odeszła od męża i wspierała go w trudnych chwilach. – Wspierałam go w wielomiesięcznej terapii. Nie było łatwo i nadal nie jest. Alkoholizm jest trudną i bardzo złożoną chorobą. Pełną zaprzeczeń, iluzji i sytuacji, w których człowiek po prostu jest bezsilny. Mój mąż nie pije od kilku lat, ale to nie znaczy, że jest zdrowy. Do tej pory Andrzej ma psychiatrę, do której co jakiś czas chodzi. Ja też do niej dzwonię, gdy mam jakieś pytania. Prawda jest taka, że cała historia nie kończy się na odstawieniu ostatniego kieliszka – zaznaczyła.

Andrzej Sołtysik wielokrotnie przyznawał, że był rozrywkową osobą i prowadził hulaszczy tryb życia. W pewnej chwili dziennikarz zdał sobie sprawę z tego, że ma problemy z alkoholem. – Wiedziałem, że jestem skończony, że straciłem wszystko. Nie rozumiałem, jak mogło do tego dojść. Długo nie miałem odwagi spojrzeć w oczy moim szefom i kolegom z pracy – opowiadał o swojej walce z nałogiem. Dziennikarz zaznaczył, że nie pije już kilka lat i zdał sobie sprawę z tego, że alkohol niszczył mu relacje z najbliższymi oraz pracę.