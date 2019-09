Nagranie pościgu z nowego „Bonda”. Wyciekły próby z planu „No Time to Die”

Od początku wiadomo było, że ostatni film z Danielem Craigiem w roli agenta 007 przyciągnie duże zainteresowanie. Trudno było więc spodziewać się, że twórcy unikną wścibskich obserwatorów, starających się podejrzeć ekipę filmową przy pracy. Potwierdza to nieco ponad dwuminutowe nagranie, na którym zarejestrowano scenę pościgu z udziałem Aston Martina Jamesa Bonda.

Ukazany na filmie fragment kręcono w 60-tysięcznej miejscowości Matera, w południowo-wschodnich Włoszech. Widzimy na nim scenę pościgu z udziałem trzech samochodów i motocykla. Całość filmuje jadący z przodu wóz techniczny oraz lecący w pobliżu helikopter ze specjalną kamerą.

Materiał z planu „No Time to Die” zarejestrował Włoch Fabio Dell'Aquila. Komentujących pod filmem internautów zapewnił, że urokliwe miasteczko zostało po wszystkim wysprzątane, a ślady opon starte z nawierzchni.

Bond 25 – co wiemy do tej pory

Wokół tego filmu wytworzyło się mnóstwo emocji, wynikających głównie z faktu, że ma być to ostatnia produkcja z Danielem Craigiem w roli Jamesa Bonda. Reżyserem filmu „No Time to Die” jest Cary Fukunaga („Detektyw” 1 sezon, „To”, „Jane Eyre”, „Ucieczka z piekła”). Z kolei autorami scenariusza są Neil Purvis, Robert Wade I, Scott Z. Burns i Phoebe Waller-Bridge. Za zdjęcia odpowiadać będzie Linus Sandgren. Film kręcony będzie w lokalizacjach w Norwegii i we Włoszech, a także w studiu Pinewood w Londynie.

To, na co wszyscy czekali z zapartym tchem, to obsada filmu. Ogłoszono już, że w nowym Bondzie zobaczymy gwiazdy znane nam z poprzednich części, czyli: Daniela Craiga, Christopha Waltza, Ralpha Fiennesa, Naomie Harris, Léę Seydoux, Bena Whishawa, Jeffrey'a Wrighta i Rory'ego Kinneara. W nowych rolach zobaczymy takich aktorów jak: Dali Bensallah, Billy Magnussen, Rami Malek, Lashana Lynch, Ana de Armas i David Dencik. Rami Malek ma zagrać w filmie czarny charakter.

Co wiemy o fabule nowego Bonda?

Jak podaje portal Deadline, w tej części wypoczywającego na Jamajce Bonda prosi o pomoc jego stary przyjaciel z CIA Felix Leiter (Wright). Misja polega na uratowaniu porwanego naukowca, jednak okazuje się znacznie trudniejsza, niż zakładano i prowadzi Bonda na trop tajemniczego złoczyńcy, uzbrojonego w niebezpieczną nową technologię.

