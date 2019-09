Netflix szykuje drugi „polski” serial. Rodacy zekranizują hit Harlana Cobena

Już w przyszłym roku czeka nas kolejna premiera polskiego serialu oryginalnego na Netfliksie. Platforma poinformowała właśnie o rozpoczęciu produkcji „W głębi lasu” – adaptacji bestsellerowego thrillera Harlana Cobena o tym samym tytule. Sześcioodcinkowy serial wyreżyserują Leszek Dawid („Jesteś Bogiem”) oraz Bartosz Konopka („Królik po berlińsku”). Za scenariusz odpowiadają Agata Malesińska i Wojtek Miłoszewski.

Produkcją serialu zajmie się ATM Grupa. Producentką kreatywną została Anna Nagler („Ukryta gra”), a producentami wykonawczymi Andrzej Muszyński oraz Harlan Coben. W głębi lasu to kolejna, obok brytyjskiej serii „The Stranger” oraz hiszpańskiego „El Inocente”, współpraca między tym pisarzem i Netfliksem.

W rolach głównych zobaczymy dwóch aktorów-piosenkarzy: Pawła Domagałę („Wkręceni”, „O mnie się nie martw”, „Dzień dobry, kocham cię!”) i Kamila Nożyńskiego („Ślepnąc od świateł”).

„W głębi lasu” przeniesione do Polski

Netfliksowe „W głębi lasu”, w przeciwieństwie do książkowego oryginału, będzie rozgrywać się w Polsce. Fabuła obejmie dwa wymiary czasowe: rok 1994 oraz 2019. Według zapowiedzi, opowieść ma w zaskakujący sposób przedstawiać losy warszawskiego prokuratora, Pawła Kopińskiego. Mężczyzna mimo upływu lat nie potrafi otrząsnąć się po stracie ukochanej siostry, zaginionej w niewyjaśnionych okolicznościach podczas obozu letniego.

Niespodziewane odnalezienie ciała, którego śmierć zdaje się być powiązana ze zniknięciem dziewczyny, może w końcu doprowadzić do przełomu w śledztwie. Policja podejrzewa, że ofiarą jest chłopiec, który zniknął bez śladu wraz z siostrą Pawła 25 lat temu. Nadzieję na rozwiązanie sprawy przyćmiewają jednak głęboko skrywane rodzinne tajemnice, których wyjście na jaw może sprawić, że wszystko, co Paweł przez lata budował, legnie w gruzach.

Coben, Dawid i Konopka o serialu

– Jestem bardzo dumny, że współpracuję z niesamowitą obsadą i twórcami z Polski oraz pomagam ich znakomitą pracę przedstawić widzom Netflix na całym świecie – podkreślał producent wykonawczy i autor książki Harlan Coben. Historię stworzoną przez amerykańskiego autora komplementował reżyser, Leszek Dawid. – „W głębi lasu” to historia pełna tajemnic. Chcesz za nią iść. Nierozwiązane sprawy z młodości możesz zakopać głęboko, a one i tak cię dopadną któregoś dnia. Fascynuje mnie konfrontacja z beztroskim czasem dorastania. Zajrzeć tam, gdzie zostawiłeś najpiękniejsze, a zarazem najokrutniejsze doświadczenia w swoim życiu. Poznać prawdę. Bez tego nie możesz pójść dalej – zwracał uwagę.

Na temat głównej postaci serialu wypowiedział się także Bartosz Konopka. – Paweł Kopiński jest dla mnie niezwykłym bohaterem. Chciałbym mieć tyle siły co on. Los przetoczył się przez jego życie jak tornado, zabrał mu najbliższe osoby, naznaczył go porzuceniem, samotnością, zdradą, a mimo tego, ten facet ciągle wstaje, walczy i nie traci wiary w ludzi. Jeśli jemu się uda pokonać swoje demony, uznać błędy, zmierzyć z przeszłością, sięgnąć po prawdę, odzyskać spokój i wybaczyć sobie – to wierzę, że mnie też może się udać. To jest najbardziej budujący przekaz tej opowieści – mówił.

Komentarza odnośnie nowego serialu udzielił też Michael Azzolino, dyrektor ds. międzynarodowych produkcji oryginalnych w Netflix. – Mamy ogromną przyjemność zapowiedzieć, że naszym drugim oryginalnym serialem wyprodukowanym w Polsce będzie adaptacja powieści „W głębi lasu” autorstwa Harlana Cobena – pełnej tajemnic historii rozgrywającej się w dwóch planach czasowych. ATM Grupa zaprosiła do współpracy najlepszych producentów, scenarzystów i reżyserów, którzy stworzyli wierną adaptację książki, a jednocześnie nadali jej lokalnego kolorytu i wprowadzili bohatera, który idealnie dopełnia wciągającą opowieść o utraconej niewinności i oczyszczeniu, jakie niesie ze sobą prawda – zapowiadał.

Produkcja serialu została wsparta finansowo przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

