„Milionerzy”. Pytanie z geografii za 75 tys. złotych

Od początku jesiennej edycji „Milionerów”, już kilku graczom udało się sięgnąć po naprawdę wysokie stawki. We wczorajszym odcinku teleturnieju grę rozpoczął tegoroczny maturzysta Filip Olszówka. Uczestnik bez większego trudu odpowiadał na kolejne pytania, aż dotarł do wartego 75 tysięcy złotych.

Co łączy Brazylię, Indonezję i Kenię?

A: przechodzi przez nie równik

B: mają identyczne PKB per capita

C: ich stolice leżą nad morzem

D: to monarchie parlamentarne

Filip Olszówka odrzucił dwie ostatnie odpowiedzi. Po chwili namysłu zdecydował się zaznaczyć wariant A – „przechodzi przez nie równik”. Odpowiedź okazała się poprawna. Uczestnikowi zostały cztery pytania do miliona. Wciąż ma do wykorzystania trzy koła ratunkowe: pytanie do publiczności, pół na pół oraz telefon do przyjaciela. W dzisiejszym odcinku Filip Olszówka usłyszy pytanie za 125 tysięcy złotych.

Teleturniej „Milionerzy” jest emitowany od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.55 na antenie telewizji TVN.

