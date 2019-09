Najlepsze filmy z jesienną aurą. Na tej liście znajdzie się coś dla każdego

„Słodki listopad” (2001)

Sara (Charlize Theron) poznaje Nelsona (Keanu Reeves), który zostaje jej chłopakiem "na listopad".



„Zapach kobiety” (1992)

Al Pacino i Chris O'Donnell w rolach głównych. Emerytowany pułkownik Frank Slade, który jest też niewidomy, niespodziewanie staje się najlepszym nauczycielem życia dla nieśmiałego studenta.



„Uśmiech Mony Lizy” (2003)

Rok 1953. Nauczycielka historii sztuki (Julia Roberts) stara się wyzwolić swoje uczennice (m.in. Ginnifer Goodwin, Meggie Gyllenhaal), pokazując im, że życie nie kończy się na małżeństwie i dzieciach.



„Rushmore” (1998)

Film Wesa Andersona o Maxie Fischerze - jednemu z najgorszych uczniów elitarnej szkoły. Podczas gdy grozi mu wydalenie, zakochuje się w nauczycielce.



„Miłość w Nowym Jorku” (2000)

Richard Gere i Winona Ryder w filmie o romansie 50-latka z piękną, młodą dziewczyną.



„Daleko od nieba” (2002)

Cathy i Frank wiodą sielankowe życie. Wszystko się zmienia, gdy wychodzi na jaw, że mężczyzna jest gejem. W rolach głównych Julianne Moore, Dennis Haysbert i Dennis Quaid.



„Szósty zmysł” (1999)

Psycholog dziecięcy próbuje pomóc ośmioletniemu chłopcu widzącemu zmarłych. W filmie grają m.in. Bruce Willis, Haley Joel Osment i Toni Collette.



„Mamuśka” (1998)

Mąż porzuca Jackie dla młodszej kobiety. Nowa wybranka walczy z jego byłą żoną o względy dwójki dzieci. W filmie główne role grają m.in. Julia Roberts, Susan Sarandon i Ed Harris.



„Jeździec bez głowy” (1999)

Nowojorski policjant przybywa do małej osady, by rozwiązać sprawę tajemniczych morderstw dokonywanych rzekomo przez jeźdźca bez głowy.



„Masz Wiadomość” (1998)

Dwoje nieznanych sobie ludzi pracuje w tej samej branży. Któregoś dnia nawiązują przypadkowy kontakt przez internet - tak rodzi się wzajemna sympatia.



„Buntownik z wyboru” (1997)

Za rolę psychoanalityka w dramacie obyczajowy z 1997 roku w reżyserii Gusa Van Santa zatytułowanym „Buntownik z wyboru” Robin Williams otrzymał Oscara w kategorii najlepsza rola drugoplanowa.



„Kiedy Harry poznał Sally” (1989)

Amerykański film komediowy z roku 1989 w reżyserii Roba Reinera. Harry i Sally poznają się w czasach studenckich, ale nie pałają do siebie zbytnią sympatią. Spotkanie po latach daje jednak początek przyjaźni.



„Totalna magia” (1998)

W filmie z 1998 roku zagrały między innymi gwiazdy takie jak Sandra Bullock, Nicole Kidman, Dianne Wiest, Stockard Channing, Goran Visnjic czy Evan Rachel Wood. Opowiada on o dwóch siostrach, które tracą rodziców, a ich wychowaniem zajmują się dwie ciotki, które opanowały tajniki czarnoksięstwa. W końcu dziewczynki odkrywają w sobie różne moce, jednak ciąży nad nimi klątwa – mężczyźni, których obdarzą miłością, umierają.



„Stowarzyszenie umarłych poetów” (1989)

Nauczyciel literatury John Keating zaczyna pracę w konserwatywnej szkole dla chłopców w Nowej Anglii. Obowiązują tu surowe reguły wychowawcze. Keating jako jedyny stosuje nietypowe sposoby prowadzenia zajęć. Zdobywa sympatię uczniów.



„Hocus Pocus” (1993)

Komedia fantasy w reżyserii Kenny'ego Ortegi. Fabuła skupia się na historii sióstr Sanderson - czarownic z Salem, powieszonych 300 lat wcześniej, które w noc halloween zostają przywrócone do życia.