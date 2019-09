Ciekawostki na temat życia Johnny'ego Deppa. O tym mogłeś nie mieć pojęcia

Był zaręczony przynajmniej pięć razy

Pierwszą publiczną partnerką Deppa była Lori Anderson, co zaowocowało krótkim małżeństwem (1983-1985). Następnie Depp był zaręczony z Jennifer Grey, później pod koniec lat 80. z Sherilyn Fenn, a następnie w 1990 roku z Winoną Ryder. Jego ostatnie zaręczyny zaowocowały małżeństwem z Amber Heard w lutym 2015 roku, jednak para ostatecznie wzięła rozwód.



Miał tatuaż na cześć Winony Ryder

Johnny Depp był tak pewien, że jego związek z Winoną Ryder nigdy się nie skończy, że zrobił sobie tatuaż z napisem „Winona Forever”. Jednak po rozstaniu z nią aktor usunął litery „n” i „a” z imienia Ryder. Tatuaż brzmi teraz: „Wino Forever”.



Zorganizował pogrzeb dziennikarza Huntera S. Thompsona

Na uroczystości pojawiło się 150-metrower działo z czerwoną pięścią i dwoma kciukami – symbolem dziennikarstwa Gonzo. Służyło ono też do wysadzenia w powietrze wraz z fajerwerkami skremowanych szczątków Thomsona.



Nie lubi zdobywać nagród

Johnny Depp był nominowany do niezliczonej liczby nagród, w tym trzech nominacji do Oscara. W wywiadzie dla BBC przyznał jednak, że nie chciałby nigdy żadnej wygrać. – Idea wygrania zakłada też, że z kimś konkurujesz, a ja nie rywalizuje z nikim – podkreślił.



W 2012 roku pobił rekord Guinnessa

Ze względu na to, ile zarobił. W sumie za dwa filmy i inne przedsięwzięcia aktorskie w 2012 roku zgarnął 75 milionów dolarów, co sprawiło, że był najlepiej opłacanym aktorem na świecie.



Zarobił 55 mln dolarów za jeden film

Za film „Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach” (2011) Johnny Depp zarobił 55 milionów dolarów.



Nicolas Cage pomógł mu w karierze aktorskiej

Cage i Depp są przyjaciółmi od dziesięcioleci. Na samym początku ich znajomości Cage zachęcał Deppa, aby wybrał aktorstwo, jako swoją ścieżkę życiową. Pomógł mu nawet w zdobyciu pierwszego agenta.



Ma dwójkę dzieci

Depp był w długim związku z francuską piosenkarką i aktorką Vanessą Paradis. Mieli wspólnie dwójkę dzieci: Lily Rose Melody, która podąża śladami ojca, i Johna „Jacka” Christophera Depp III, który urodził się w 2002 roku



Bardzo szacuje dorobek aktorski Heatha Ledgera

Johnny Depp nie tylko przyłączył się do ekipy, która dokończyła ostatni film Heatha Ledgera „Parnassus: Człowiek, który oszukał diabła” Terry'ego Gilliama, ale też przekazał swój zarobek córce zmarłego aktora Matildzie. Jedna z ulubionych plaż Deppa na jego wyspie nosi też nazwę „Heath's Place”.



Współpracował z Timem Burtonem osiem razy

Niemal każdy reżyser ma swoich ulubieńców. Scorsese ma Leonardo DiCaprio i Roberta De Niro, David Fincher Brada Pitta, Spielberg Toma Hanska a Tim Burton Johnny'ego Deppa. Pracowali razem osiem razy – „Edward Nożycoręki”, „Ed Wood”, „Jeździec bez głowy”, „Gnijąca panna młoda”, „Charlie i fabryka czekolady”, „Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street”, „Alicja w Krainie Czarów” i „Mroczne cienie”.



Dwukrotnie został wybrany najseksowniejszym mężczyzną przez „People”

Magazyn „People” dwukrotnie uznał Johnny'ego Deppa za najseksowniejszego mężczyznę na świecie – w 2003 i 2009 roku.



Kiedyś przeprowadził „bunt” w szkole podstawowej jako Jack Sparrow

9-letnia uczennica napisała list skierowany do Jacka Sparrowa, który brzmiał: „W Meridian na Old Woolwich Road wszyscy jesteśmy grupą młodych piratów. Zwykle jesteśmy zaradni, ale mamy problem z buntem przeciwko nauczycielom! Chcielibyśmy, abyś nam pomógł. – Od Beatrice Delap, lat 9, początkującego pirata. P.S. Mamy obfity zapas rumu!”. Po otrzymaniu listu Depp pojawił się oczywiście w szkole w stroju Jacka Sparrowa.



Jest zapalonym muzykiem

Przed rozpoczęciem kariery aktorskiej Depp chciał zostać gwiazdą rocka. Zamiast porzucić jedno marzenie dla drugiego, na początku lat 90. aktor zaczął grać na gitarze dla nieistniejącego już zespołu P. Od tego czasu występował też gościnnie z Marilynem Mansonem, Alice Cooper. Aerosmith, Die Antwoord czy Oasis. Depp gra też na perkusji. Założył również zespoł Hollywood Vampires, w którym grał m.in. z Joem Perrym, Paulem McCartneyem czy Davem Grohlem.



Jego prywatna wyspa Little Halls Pond Cay jest jak dzieło sztuki

Wyspa Deppa znajduje się na Bahamach i jest zupełnie odizolowana od świata. Znajduje się na niej główny dom zasilany energią słoneczną oraz szereg pensjonatów. Istnieją białe piaszczyste plaże, każda nazwana na cześć kogoś ważnego dla Deppa, w tym jego dzieci Lily i Jacka; Gonzo (odniesienie do dziennikarza Huntera S. Thompsona); Brando, ku czci aktora Marlona Brando. Jest też sekcja o nazwie „Heath's Place” na cześć zmarłego aktora Heatha Ledgera.



Odwiedzał chore dzieci w przebraniu Jacka Sparrowa

W 2017 roku Depp mimo napiętego harmonogramu, pojawił się w szpitalach dziecięcych w South Brisbane w Australii i Vancouver w Kanadzie. Wędrował po korytarzach i witał pacjentów wcielając się w postać kapitana Jacka Sparrowa z serii „Piraci z Karaibów”.