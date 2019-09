„Boże Ciało" polskim kandydatem do Oscara. Będzie sukces?

Jak informuje Onet.pl, w ogłoszeniu polskiego kandydata do Oscara 2020 wzięli udział dyrektor PISF Radosław Śmigulski oraz przedstawiciele komisji oscarowej: Ewa Puszczyńska, Łukasz Żal, Jan A.P. Kaczmarek i Anna Zamecka. Fabuła filmu „Boże Ciało” jest oparta na prawdziwej historii. Kiedy młody mężczyzna z burzliwą przeszłością trafia do polskiej parafii w małym miasteczku, przekonuje jej mieszkańców, że jest księdzem. Wkrótce po tym, jak zostaje przywitany przez społeczność, dowiaduje się o tragicznym wypadku, którego konsekwencje podzieliły miasto. Ścigany przez mroczny sekret z własnej przeszłości, zachęca mieszkańców do szukania przebaczenia, które może sprawić, że społeczność znów stanie się całością. Film „Boże Ciało” jest trzecim filmem fabularnym polskiego reżysera Jana Komasy.

„Boże Ciało” – obsada, twórcy

W filmie główną rolę Daniela zagrał Bartosz Bielenia. Ponadto w obsadzie pojawili się: Aleksandra Konieczna, Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Łukasz Simlat, Barbara Kurzaj, Zdzisław Wardejn i Leszek Lichota. Autorem scenariusza jest Mateusz Pancewicz, a zdjęć Piotr Sobociński Jr. Muzykę skomponował duet Evgueni i Sacha Galperine. „Boże Ciało” trafi do kin 11 października.

