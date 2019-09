Demi Moore ujawniła, że została zgwałcona w wieku 15 lat

– To ekscytujące, ale jednak poczułam się bardzo bezbronna – stwierdziła Moore w rozmowie z „The New York Timesem” , pytana o pisanie książki. – Nie ma żadnej osłony. To nie jest interpretacja mnie przez kogoś innego – wyjaśniła.

Według „NYT” opisywana przez Moore historia jej życia rozpoczyna się od tego, że opisuje, jak podróżowała z rodziną po Stanach Zjednoczonych, zanim osiedlili się w południowej Kalifornii. Tam miało dojść do gwałtu. W książce Moore opisuje też, jak udało się jej pogodzić karierę z wychowaniem trzech córek oraz związki z byłymi mężami Brucem Willisem (byli małżeństwem w latach 1987-2000) i Ashtonem Kutcherem (2005-2013).

Według „Timesa” Moore pisze, że Willis uważał, że jej kariera aktorska powoduje, że nie ma czasu dla rodziny. Aktorka przyznaje też, że długo wahała się, czy chce wyjść za mąż za Willisa. Po tym, jak rozstała się z Willisem, zaczęła spotykać się w 2003 roku z 15 lat młodszym od niej Ashtonem Kutcherem. W rozmowie z „NYT” aktorka przyznała, że związek z nim był jakby „powrotem w czasie” i pozwolił jej „doświadczyć tego, co lubiła, gdy była młoda” . Gdy para zaczęła się spotykać, aktorka miała zajść w ciążę, jednak doszło do poronieni ciąży. Para szukała później metod leczenia bezpłodności, jednak aktorka zaczęła pić i zażywać Vicodin. Ostatecznie Kutcher i Moore rozstali się w 2013 roku.

W 2012 roku aktorka udała się na odwyk, po tym, jak zemdlała w swoim domu w Los Angeles po zmieszaniu leków i alkoholu.