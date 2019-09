Netflix w piątek 13. udostępnił serial „Marianne”. Użytkownicy są przerażeni

Od czasu, gdy do kin wszedł film „Egzorcysta” na podstawie książki Williama Blatty'ego minęło już prawie pół dekady. Netflix najwyraźniej doszedł do wniosku, że należy wyjść naprzeciw widzom, którzy uwielbiają przerażające produkcje i w piątek 13. udostępnił francuski serial „Marianne”. Pierwsze komentarze na jego temat wskazują na to, że jest się czego bać.

Jak pisze „The Telegraph” od czasu ataków terrorystycznych w 2015 roku, liczba egzorcyzmów we Francji gwałtownie wzrosła. Najnowszy serial produkcji Netfliksa skupia się na losach młodej pisarki o imieniu Emma (w tej roli Victorie Du Bois),która odkrywa, że zły duch, który nęka ją we śnie, sieje spustoszenie w prawdziwym świecie. Serial składa się z ośmiu mrożących krew w żyłach odcinków, a już sam jego zwiastun wywołał skrajne reakcje w mediach społecznościowych. „Oglądam właśnie serial »Marianne« na Netfliksie i cholera, jakie to jest przerażające” – pisze jeden z użytkowników Twittera. „Właśnie zaczęłam oglądać i jak dotąd jest naprawdę super. Bardzo imponujące” – dodaje inny. Niektórzy zwracają uwagę na to, że nie dość, że dzisiaj mamy piątek 13, czyli według wierzeń i zabobonów najbardziej pechowy dzień w roku, to jeszcze wyjątkową pełnię – Księżyc Żniwiarzy. „Myślę, że zostanę w domu i będę oglądać dziś »Marianne« na Netfliksie” – planuje inny z komentujących.

