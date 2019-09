Zobaczcie, kto wszedł do domu Wielkiego Brata. Pierwsze zadanie nie spodobało się internautom

Gabi Drzewiecka to dziennikarka, którą widzowie „Dzień Dobry TVN” mogą znać z przeprowadzania wywiadów z gwiazdami muzyki. Drzewiecka prowadziła również jeden z tegorocznych koncertów „Top Of The Top Sopot Festival”. Była także gospodynią randkowego programu TVN Style „Zanim Cię zobaczę”. W latach 2013-2019 prowadziła na antenie ZET Chilli swoją autorską audycję „Gabinet Dźwięku”. W roli prowadzącej „Big Brothera” zastąpiła Agnieszkę Woźniak-Starak, która zrezygnowała z udziału w show po tragicznej śmierci swojego męża w wypadku na mazurskim jeziorze Kisajno.

W piątek 13 września poznaliśmy nowych uczestników programu. Karolina Sztafa, która weszła do domu Wielkiego Brata jako pierwsza, miała uszeregować wszystkich uczestników, i kobiety i mężczyzn, pod względem atrakcyjności. „Głupie zadanie”, „Słabe zadanie” – komentowali użytkownicy mediów społecznościowych. Zobaczcie, kogo będą 24 godziny na dobę obserwowały kamery.

Martyna Lewandowska



Małgorzata Szmal



Katarzyna Strojek



Przemysław Karda



Vasileios Tomazos



Aleksandra Balawender



Wiktor Stadniczenko



Natalia Dawidowska



Łukasz Stawicki



Malwina Ha



Mateusz Sławiński



Sarah Poznachowski



Kamil Lemieszewski



Dawid Łojewski



Anna Izvarina



Karolina Sztafa

Big Brother



„Big Brothera” stworzyła firma Endemol w Holandii, jego pierwszą edycję zrealizowano w 1999 roku. W 2001 roku program zadebiutował w stacji TVN. Był to pierwszy reality show emitowany w polskiej telewizji. W programie przez całą dobę pokazywane jest życie grupy uczestników mieszkających we wspólnym domu, którzy wykonują polecenia Wielkiego Brata. Co kilka dni biorący udział w programie nominują osobę, która powinna odpaść z show. W latach 2001-2002 stacja pokazała trzy edycje „Big Brothera”. Dwie kolejne – jesienią 2007 i wiosną 2008 roku (w tej ostatniej wystąpili też celebryci) – można było oglądać w TV4.