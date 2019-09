„Gra o tron” przedstawiona na 87-metrowym gobelinie w średniowiecznym stylu. Zobacz dzieło pasjonatów

Bayeux, Francja. We Francji zaprezentowano całą historię z Gry o Tron na 87-metrowym gobelinie, którego wygląd nawiązuje do ilustracji ze średniowiecznych kronik. Został zaprezentowany w średniowiecznym miasteczku Bayeux, gdzie tradycja tkania gobelinów sięga 11. wieku. Przedstawiona historia dokładnie odzwierciedla fabułę ośmiu sezonów popularnego serialu. Gobelin został wykonany z irlandzkiego lnu, a nad jego wykonaniem pracowało trzydziestu tkaczy. Będzie go można oglądać do 31 grudnia.

Nowe filmy z uniwersum Martina

Na szczęście dla fanów twórczości Amerykanina, to nie koniec ekranizacji powieści George'a R.R. Martina. Niedawno dowiedzieliśmy się, że HBO jest blisko podpisania umowy na pilot nowej produkcji. Jak donosi serwis Deadline, oprócz Martina autorem scenariusza do kolejnego prequela „Gry o tron” będzie Ryan Condal, który ma na swoim koncie pracę przy produkcjach takich jak „Colony” czy „Rampage: Dzika furia”. Akcja serialu zamówionego przez HBO ma być osadzona na 300 lat przed wydarzeniami przedstawionymi w hitowym serialu. Produkcja będzie przedstawiała historię rodu Targaryneów, a scenariusz ma opierać się na powieści „Ogień i krew”. Chociaż media już przez kilka ostatnich miesiącach informowały o czterech różnych prequelach „Gry o tron”, to według dziennikarzy Deadline nie jest to jeden z nich.

Prequel „Bloodmoon”

W połowie maja pisaliśmy o tym, że ruszyły zdjęcia o prequelu serialu „Gra o tron”, który roboczo nosi tytuł „Bloodmoon”. „Variety” podawał, że Naomi Watts wcieli się w rolę „charyzmatycznej i towarzyskiej kobiety, która skrywa mroczną tajemnicę”. Według dziennikarzy, prequel „Gry o tron” ma ujawnić „przerażające sekrety historii Westeros, w tym prawdziwe pochodzenie Białych Wędrowców”. Fani spekulują już, że może ona zagrać rolę postaci nazwanej Nissa Nissa. Była ona żoną Azora Ahai, który miał stawić czoło Innym.

„The Telegraph” informował, że w serialu zobaczymy też aktora znanego z „Poldark” Josha Whitehouse'a. Jedyne, co podają dziennikarze to, że ma on wcielić się w „znaczącą” dla całej produkcji postać. Dziennikarze przypuszczali ponadto, że w serialu pojawią się: Naomi Ackie, Jamie Campbell Bower, Ivanno Jeremiah, Toby Regbo, Georgie Henley, Denise Gough, Sheila Atim, John Simm, Marquis Rodriguez, Richard McCabe, John Heffernan, Dixie Egerickx, Alex Sharp i Miranda Richardson.