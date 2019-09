Gessler zapytana o to, czy Polacy zostawiają napiwki: Jak są pijani, to czasem dają

Z Magdą Gessler rozmawiał redaktor Fakt24.pl, który zapytał restauratorkę o to, czy daje napiwki. – Jak ktoś jest dobry, dostaje więcej, jak ktoś jest marny, dostaje mniej, a jak ktoś jest bardzo zły, to nie dostaje nic, a jeszcze do tego opieprz – powiedziała Gessler. Jurorka „MasterChef” została zapytana także o zwyczaje swoich rodaków w tym zakresie. – Polacy nie umieją dawać napiwków – powiedziała Gessler. – Jak są pijani, to czasem dają napiwki, ale uważają, że fajnie jest nie dawać napiwków, bo i tak zapłacili za dużo – dodała. Restauratorka zwróciła również uwagę na „żelazne reguły gry” obowiązujące w innych krajach. – W Stanach, jak nie zostawiasz 15 czy 20 procent napiwku, to praktycznie nie wyjdziesz z restauracji, żeby Ci nie podstawili nogi. I mówię to poważnie – podsumowała.

„Miłość, równość, Magda Gessler”

Restauratorka nie tylko udziela wywiadów, ale jest również aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje już ponad 800 tys. użytkowników, a Gessler jest popularna również poza przestrzenią internetową, czego dowodzi nagranie udostępnione w sieci. „Miłość, równość, Magda Gessler” – skandują uczestnicy marszu równości na nagraniu, które Magda Gessler opublikowała 7 września. Tego samego dnia ulicami Katowic przeszedł tęczowy pochód, choć nie jest pewne, czy to właśnie podczas tego wydarzenia powstał filmik. Jedna z użytkowniczek zapytała restauratorkę, czy była na paradzie. „Duchem” – odpowiedziała Gessler.

Inny z komentarzy świadczy o tym, że materiał pochodzi właśnie ze Śląska. „Pozdrawiam Katowice, jestem z was cholernie dumny” – napisał jeden z użytkowników. „To sprawiło, że moje życie nabrało nowego sensu” – stwierdził ktoś inny. „Pani Magdo płaczę ze wzruszenia” – czytamy w kolejnym z komentarzy. Pojawiły się również głosy, że Gessler powinna startować na urząd prezydenta. Z lektury części komentarzy wynika, że mogłaby liczyć na poparcie użytkowników Instagrama.

Udostępniony przez restauratorkę filmik nie wszystkim przypadł do gustu. „Pierwszy raz się z czymś z Panią nie zgodzę. Chłopak i dziewczyna normalna rodzina” – napisał jeden z internautów. „To są skutki braku swobodnego dostępu do zakupu napalmu jako środka uzdrawiającego społeczeństwo” – stwierdził ktoś inny.

