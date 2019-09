To pytanie sprawiło problem uczestnikowi „Milionerów”. Znasz odpowiedź?

Biotechnolog Bartłomiej Koźniewski pojawił się w telewizyjnym studiu w kopii stroju patriarchy Brugii, Jak podkreślił, właśnie w tym kostiumie brał ślub. Pytanie za 40 tysięcy złotych - sumę gwarantowaną - dotyczyło kołysanki dla dzieci.

Na Wojtusia z popielnika iskiereczka mruga. Z czego Baba Jaga miał chatkę w tej kołysance?

A) z sernika

B) z piernika

C) z herbatników

D) z masła

Uczestnik bez chwili wahania wybrał odpowiedź D, która okazała się poprawna. Problemy pojawiły się przy kolejnym pytaniu - za 75 tysięcy złotych.

Te cztery imiona znaczą to samo. Jednego z nich nie ma w osobistych dokumentach Wolfgang Amadeusza Mozarta ani w jego listach.

A) Gottlieb

B) Amade

C) Theophilus

D) Bogumił

Bartłomiej Koźniewski postanowił skorzystać z koła ratunkowego i poprosić o pomoc przyjaciela. Telefon nie okazał się jednak pomocny. Uczestnik zdecydował się na odpowiedź C, która okazała się błędna. Prawidłowa odpowiedź na to pytanie to D. We wczesnych dokumentach przy nazwisku Mozart widniały imiona Wolfgang Gottlieb. Przez większość swojego życia kompozytor posługiwał się imionami Wolfgang Amade. Podczas chrztu otrzymał imię Theophilus.

