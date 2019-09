Modowa ikona serialu „Przyjaciele”. Oto najlepsze stylizacje Rachel Green

Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) być może była królową ekstrawaganckich fryzur, jednak to Rachel Green (Jennifer Aniston) zapewniała pokaz mody w każdym odcinku „Przyjaciół” . Niezależnie od tego, czy był to płaszcz w lamparcie wzorki czy luźna antywalentynkowa bluza, postać ta każdym ze swoich strojów wyrażała swój ponadczasowy styl. Miłość do mody zaprowadziła ją w końcu aż do samego Ralpha Laurena, gdzie pracowała. W naszej galerii znajdziecie najlepsze stylizacje w jej wykonaniu.

Teraz,ten sam projektant, postanowił strzyć na cześć „Przyjaciół” linię ubrań. Miała ona premierę w nowojorskim domu towarowym Bloomingdale's w weekend 21 i 22 września. Niespodzianką było to, że odwiedzający sklep mogli napić się kawy w odtworzonej dokładnie kawiarni Central Perk, gdzie najczęściej widzieliśmy Phoebe, Rache, Monicę, Joey'a, Chandlera i Rossa.

„Przyjaciele”

„Przyjaciele” to amerykański serial komediowy o grupie przyjaciół mieszkających na Manhattanie, w Nowym Jorku, wyświetlany w latach 1994-2004. Serial pokazywany był w ponad 100 krajach, a pierwszy odcinek wyemitowano 22 września 1994 roku. Ostatni odcinek w Stanach Zjednoczonych obejrzało 51,1 mln widzów. Podczas dziesięciu lat produkcji otrzymał 7 nagród Emmy, w tym dla najlepszego serialu komediowego, a także Złoty Glob, dwie nagrody Stowarzyszenia Aktorów Filmowych oraz 56 innych nagród i 152 nominacje.

QUIZ:

Jak dobrze znasz serial „Przyjaciele”?Czytaj także:

Filmowa wersja „Breaking Bad” już w październiku! Netflix wypuścił zwiastun i plakat