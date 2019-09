Twórcy „Making a Murderer” mieli rację? Więzień przyznał się do morderstwa przypisywanego Avery'emu

Od przyznania się do winy przez jednego więźnia, do uniewinnienia drugiego – daleka droga. Sensacyjne oświadczenie osadzonego z Wisconsin może jednak utorować drogę do uwolnienia rzekomo niesłusznie oskarżanych o zabójstwo Stevena Avery'ego i jego bratanka Brendana Dassey'a. Dokumentaliści, którzy przez kilkanaście lat zajmowali się tą sprawą twierdzą, że obaj mężczyźni zostali wrobieni, a w trakcie procesu dochodziło do licznych nieprawidłowości.

Przyznanie się do winy dotyczy zabójstwa fotograf Teresy Halbach z 2005 roku. Odpowiedzialność za tę zbrodnię wziął mężczyzna, który przebywa obecnie w więzieniu za inne morderstwo. Z kolei Avery i Dassey od lat utrzymują, że są niewinni. Oświadczenie osadzonego z Wisconsin zostało nagrane na taśmę i znajduje się obecnie w rękach władz stanowych.

– Nie potwierdziliśmy prawdziwości przyznania się, ale widząc, że zostało sformułowane przez skazanego mordercę z Wisconsin, czujemy odpowiedzialność, by dostarczyć wymiarowi sprawiedliwości i prawnikom wszelkich możliwych dowodów – przekazał w rozmowie z Newsweekiem reżyser Shawn Rech. – Pracując przez 20 miesięcy nad serialem odkryliśmy niezgłębione pokłady informacji i dowodów, prowadzących nas do prawdy. Nasze śledztwo jeszcze się nie skończyło – mówił.

Czytaj także:

Polski misjonarz nie zginął w wypadku. Policja twierdzi, że został brutalnie zamordowanyCzytaj także:

10-latka zdeptała główkę niemowlęcia. Została oskarżona o morderstwoCzytaj także:

Ta zbrodnia rok temu wstrząsnęła USA. Powstaje film o Chrisie Wattsie, znamy obsadę