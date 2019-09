Na jej podstawie powstał serial Netfliksa „Niewiarygodne”. Przeczytaj fragment książki

Jedenastego sierpnia 2008 roku osiemnastoletnia Marie zgłosiła się na policję. Zamaskowany mężczyzna włamał się do jej mieszkania w pobliżu Seattle, w stanie Washington, i zgwałcił ją. W ciągu kolejnych dni przesłuchań, zarówno funkcjonariusze jak i bliscy Marie podchodzili do jej opowieści coraz bardziej sceptycznie. Policja szybko zmieniła stosunek do sprawy i zaczęła oskarżać Marie o oszustwo. Po wytknięciu nieścisłości w jej relacji i wątpliwościach, jakie wzbudziła, dziewczyna złamała się i przyznała, że jej historia to kłamstwo. Została oskarżona o składanie fałszywych zeznań oraz publicznie zlinczowana przez osoby z najbliższego otoczenia.

Ponad dwa lata później detektyw z Kolorado, Stacy Galbraith, otrzymuje sprawę napaści na tle seksualnym. W toku dochodzenia, Galbraith orientuje się, że jest ona uderzająco podobna do gwałtu, do którego doszło jakiś czas temu w pobliskim miasteczku. Postanawia połączyć siły z detektyw badającą tamtą sprawę, Edną Hendershot. Wkrótce obydwie kobiety uświadamiają sobie, że mają do czynienia z seryjnym gwałcicielem: mężczyzną, który fotografował swoje ofiary, grożąc, że opublikuje ich zdjęcia w sieci, i zacierał wszelkie ślady przestępstwa z przebiegłością sugerującą doświadczenie zdobyte w armii lub policji.

Oparta na materiałach dochodzeniowych oraz obszernych wywiadach z przedstawicielami władz, Niewiarygodne. Prawdziwa historia gwałtu to wielowątkowa opowieść o wątpliwości, kłamstwach i polowaniu na sprawiedliwość, która z zatrważającą szczerością ujawnia, jak bada się współcześnie przypadki napaści na tle seksualnym i jak często ofiary gwałtów są również ofiarami naszej podejrzliwości.

Fragment książki „Niewiarygodne. Prawdziwa historia gwałtu”

Menedżerowie z Project Ladder powiedzieli Marie, co musi zrobić. Dodali, że jeśli ich nie posłucha, zostanie wyłączona z programu. Straci opłacane przez organizację mieszkanie. Zostanie bez dachu nad głową.

Pracownicy Project Ladder zabrali Marie do wynajmowanego przez organizację apartamentowca i wezwali innych nastolatków należących do programu – byli to na ogół rówieśnicy Marie, dzieciaki, które mogły opowiedzieć podobne jak ona historie o dorastaniu pod stanową kuratelą. Zebrało się ich około dziesięciorga, w większości dziewczęta. W głównym biurze, niedaleko basenu, usiedli w kółku, podczas gdy Marie stała. Stała i mówiła im – wszystkim, łącznie z sąsiadką z piętra wyżej, która tydzień wcześniej zadzwoniła na policję, by zgłosić gwałt – że to wszystko było kłamstwem i że nie mają się czym martwić. W pobliżu nie grasuje żaden gwałciciel, którego należy się wystrzegać. Policja nie będzie nikogo poszukiwać.

Podczas tego wyznania płakała, a odgłos jej szlochu jeszcze podkreślał niezręczną ciszę, która ją otaczała. Jeśli w pomieszczeniu pojawił się choćby ślad współczucia, Marie wyczuwała go tylko od jednej osoby, dziewczyny siedzącej po jej prawej stronie. W oczach wszystkich innych słuchaczy odczytywała pytanie: „Dlaczego to zrobiłaś?” – i od razu potem osąd: „Jesteś popaprana

Autorami książki są T. Christian Miller oraz Ken Armstrong. Miller pisze dla portalu ProPublica. Wcześniej pracował w „Los Angeles Times”, gdzie zajmował się tematyką wojenną i polityczną. Prowadzi wykłady dotyczące dziennikarstwa danych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Armstrong jest reporterem portalu internetowego ProPublica. Wcześniej pracował w organizacji non profit Marshall Project oraz „Chicago Tribune”. Publikowane przez niego teksty przyczyniły się do decyzji gubernatora stanu Illinois o zawieszeniu wykonywania kary śmierci i zamianie wyroków śmierci na kary dożywocia. Obaj zdobyli liczne nagrody, między innymi Nagrodę Pulitzera w 2016 roku, otrzymaną za artykuł An Unbelievable Story of Rape, opublikowany na portalach ProPublica i Marshall Project.

Książka T. Christiana Millera oraz Kena Armstronga, zatytułowana „Niewiarygodne. Prawdziwa historia gwałtu” od 18 września 2019 roku dostępna jest w sprzedaży w Polsce. Została wydana przez Wydawnictwo Czarna Owca.



Czytaj także:

Prawdziwa historia, która zainspirowała twórców serialu „Niewiarygodne”. Co myśli o nim prawdziwa Marie?