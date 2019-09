Morderstwo w „M jak miłość”. Aktorka pożegna się z serialem

Jeszcze przed wakacyjną przerwą Iza (Adrianna Kalska) ułożyła sobie życie z nowym partnerem a Artur Skalski (Tomasz Ciachorowski) trafił do więzienia. To jednak nie przeszkodzi mu w dalszym komplikowaniu życia Izy. Mężczyzna postanowi wkupić się w łaski lekarki Darii (Ewelina Gnysińska), która szybko pożałuje swojej naiwności.

Zakochana w Arturze Daria po jego ucieczce z więzienia postanowi mu pomóc i pozwoli u siebie zamieszkać. Po zaledwie kilku dniach odkryje, że jej ukochany wymyka się w nocy z domu, aby robić zdjęcia Izie. Po gwałtownej awanturze mężczyzna wpadnie w szał i pobiję lekarkę do nieprzytomności. Kiedy się ocknie, Skalski powie, że nie może znieść tego, że Daria obróciła się przeciwko niemu. Wyzna też lekarce miłość i obieca, że więcej jej nie uderzy. Kobieta przyjmie jego przeprosiny.

Jak się okaże - nie na długo. Kiedy Artur i Daria będą jechali na Mazury, kobieta odkryje, kim naprawdę jest jej wybranek. Mężczyzna sam pochwali się również, że ma na swoim koncie morderstwo. Chwilę później brutalnie pobije lekarkę i uwięzi ją na odludziu. Daria będzie próbowała się wydostać. Gdy Skalski pójdzie spać, zadzwoni do policjanta Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski). Pomoc nie przyjedzie jednak na czas. Artur przejrzy plany Darii i skatuje kobietę do nieprzytomności. Po wszystkim wsiądzie do samochodu i pojedzie na Mazury, gdzie wypoczywają Iza oraz Marcin.