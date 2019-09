Brad Pitt szczerze o miłości i rozstaniu z Angeliną Jolie. „Nie chciałem tak dalej żyć”

Angelina Jolie złożyła pozew o rozwód w 2016 roku, a oboje małżonkowie zaangażowali się w skomplikowaną walkę o opiekę nad sześciorgiem dzieci: 18-letnim Maddoxem, 15-letnim Paxem, 14-letnią Zaharą, 13-letnią Shiloh oraz 11-letnimi bliźniakami Knoxem i Vivienne. W kwietniu sąd orzekł, że ich małżeństwo zostało oficjalnie zakończone.

– Rozpad rodziny jest z pewnością powodem do przejrzenia na oczy. Ja musiałem zrozumieć moją własną winę w tym i dojść do tego, co mogę robić lepiej. Ponieważ nie chciałem tak dalej żyć – powiedział.