Fabijański, Żmuda Trzebiatowska i Chyra o filmie „Mowa ptaków”. „To bomba. I ona wybuchnie”

O „Mowie ptaków" zrobiło się głośno z powodu nieprzyjęcia filmu do Konkursu Głównego Festiwalu w Gdyni, mimo rekomendacji Zespołu Selekcyjnego. Po wielu publikacjach i protestach film został ostatecznie włączony do konkursu.

Sebastian Fabijański przyznaje, że „Mowa ptaków" to najważniejszy film, w jakim kiedykolwiek wziął udział.

– „Mowa ptaków” to bomba. I ona wybuchnie. To zaproszenie do bardzo intymnego świata Xawerego i Andrzeja Żuławskich – mówi Marta Żmuda Trzebiatowska. Andrzej Chyra z kolei podkreśla, że w tym filmie jest siła i „warto się z nim zderzy ć ” .

Jak do obejrzenia filmu zachęca sam Xawery Żuławaski? – Musicie sami zobaczyć i sami stwierdzić, jak bardzo jest to osobisty, a jak bardzo nasz wspólny film – mówi.

O czym jest film „Mowa ptaków”?

Bohaterami filmu są ludzie funkcjonujący na marginesie społeczeństwa –nauczyciel historii, którego poglądy odstają od dominującej narracji, bezrobotny polonista, sprzątaczka, kwiaciarka, kompozytor cierpiący na trąd i licealistka przygotowująca swój pierwszy film. Ci zepchnięci na margines bohaterowie muszą poradzić sobie w świecie, w którym bezmyślność i podążanie za tłumem stają dominująca postawą.

„Mowa ptaków" to opowieść o wykluczeniu i alienacji we współczesnej Polsce i szukaniu swojego miejsca w świecie, w którym każdą odmienność próbuje się zepchnąć na margines. Twórcy podkreślają, że „Mowa ptaków" jest niepokorna, anarchistyczna i szalona. Nie pozwoli o sobie zapomnieć przez długie miesiące.

Data premiery filmu „Mowa ptaków”

Film trafi do kin od 27 września. Dystrybutorem jest Velvet Spoon.

Czytaj także:

Demi Moore na imprezie z byłym mężem Brucem Willisem i ich trzema córkami. Podobne do rodziców?