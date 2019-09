Jonathan Van Ness jest nosicielem wirusa HIV. Wyznał, jak się o tym dowiedział

Jonathan Van Ness powiedział w wywiadzie, że siedem lat temu układał włosy swojej klientce w salonie w St Louiss w stanie Missouri, gdy zemdlał i nie był pewien, co to spowodowało. Następnego dnia udał się do lekarza, gdzie dowiedział się, że jest nosicielem wirusa HIV. – To był taki moment, w którym po prostu boisz się słuchać. Pamiętam, że bałem się tego już jako dziecko – przyznał. W swojej nowej książce „Over the Top” Van Ness pisze, że wtedy doszedł do wniosku, że nie może być seksownym i pożądanym. „Musiałem bardzo ciężko pracować nad tym, żeby pokochać siebie i zaakceptować to, do czego doszedłem w życiu oraz wybaczyć sobie wszystkie złe decyzje, jakie podjąłem” – czytamy.

Nosicielem wirusa HIV w Stanach Zjednoczonych jest ponad 1,1 miliona osób. Od czasu epidemii AIDS na początku lat 80. śmiertelność z powodu tej choroby znacząco spadła. Osoby będące nosicielami wirusa są poddani terapii przeciwretrowirusowej (ART). Po sześciu miesiącach przyjmowania leku, wirus jest praktycznie niewykrywalny. Wówczas zamknięte są też drogi zakażenia innej osoby HIV.



Jak wyjaśnia Van Ness, odkąd przyjmuje leki, czuje się bardzo dobrze. – Nie mam żadnych efektów ubocznych poza tym, że jestem przystojniejszy i mogę pracować ciężej i dłużej. Czuje się dobrze – wyznał.

