„Heroic Losers" kandydatem Argentyny do Oscara!

Film stał się z miejsca przebojem na festiwalach w Toronto i w San Sebastian i uzyskał 100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. W rolach głównych zobaczymy Ricardo i Chino Darín – po raz pierwszy na ekranie w aktorskim duecie ojca z synem.

O czym opowiada „Heroic Losers"?

Fermín, emerytowany gwiazdor piłki nożnej (Ricardo Darín), prowadzi stację paliw w sennym prowincjonalnym miasteczku. Chcąc wyciągnąć rodzinę i przyjaciół z biedy wpada na pomysł reaktywacji miejscowej spółdzielni rolniczej. Wraz z żoną Lidią i kumplem Antonio przekonuje nawet tych najbardziej opornych do zainwestowania życiowych oszczędności w nowy biznes. Niestety, biednemu zawsze wiatr w oczy i dzień po ulokowaniu pieniędzy w banku poczciwi inwestorzy, przez krach finansowy, tracą wszystko. Wkrótce dowiadują się, że stali się nie tylko ofiarami kryzysu w kraju, ale również zostali oszukani przez pozbawionego skrupułów kierownika banku. Nerwy im puszczają.... Pod wodzą Fermina zrobią wszystko by odzyskać to, co im się słusznie należy. Okradziony musi obrabować złodzieja. Wystarczy jedynie odrobina szczęścia, sprytu i... kilka lasek dynamitu. To nieprzewidywalna komedia kryminalna o skoku, który nie miał prawa się udać.

