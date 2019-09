Niespodzianka od Netfliksa! Na platformie pojawi się serial „Miasteczko South Park”

„Hawkins może stracić tytuł najdziwniejszego miasteczka na Netflix. Od jutra część terytorium zajmowane będzie przez mieścinę z Kolorado. Mieszkańców rozpoznacie po dużych głowach, humorze tak czarnym, że pochłania 100 proc. światła, i po nienawiści do Barbary Streisand” – poinformował na Twitterze Netflix Polska. „Dla bezpieczeństwa, w celu uniknięcia implozji platformy przez ilość satyry, zaprosiliśmy 5 sezonów z dodatkami. M'kay?” – pyta administrator profilu. Niżej podaje, że na platformie pojawią się sezony 1, 18, 19, 20 i 21. „Czyli idealnie, by sobie przypomnieć początki, a potem wskoczyć do tematów bardziej aktualnych” – czytamy.

„Miasteczko South Park” to amerykański serial animowany dla dorosłych tworzony przez Treya Parkera i Matta Stone'a. Główni bohaterzy to czterej chłopcy – Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman i Kenny McCormick. Serial porusza często kontrowersyjne tematy, nie brakuje czarnego humoru, wulgarnych wypowiedzi czy ciętej satyry.

