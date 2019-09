Magda Gessler pojawiła się w „Big Brotherze”. Zatańczyła z uczestnikami

Magda Gessler pochwaliła się w sierpniu na Instagramie nagraniem tańca dołączając hashtag „gesslerchallenge”, a swoją odpowiedź opublikowała m.in. Barbara Kurdej-Szatan. Teraz restauratorka weszła do domu Wielkiego Brata, a nagrania z programu pojawiły się już w kanałach społecznościowych programu „Big Brother”. Widać na nich, jak Gessler razem z uczestnikami tańczyła do piosenki „Moves like Jagger”. „Uwielbiamy challenge Magdy Gessler. Przyznać się, kto tańczył przed telewizorem” – brzmi podpis pod filmikiem. Gospodyni „Kuchennych rewolucji” pomogła także mieszkańcom domu Wielkiego Brata w przygotowywaniu posiłku.

Taniec Magdy Gessler

Na filmiku opublikowanym 10 sierpnia Gessler pokazała, jak porusza się w rytm muzyki w towarzystwie swojej córki, Lary. Większe zainteresowanie internautów wzbudziły jednak indywidualne popisy restauratorki. „W moje loki wpadła energia lat 70’s. Chcę ja całą sobą przekazać wam bez nieśmiałości z czystą miłością do was. To jestem cała ja” – napisała pod filmikiem, który ma już ponad 410 tys. wyświetleń.

Liczba odtworzeń nie idzie jednak w parze z liczbą pozytywnych komentarzy. Część internautów skrytykowała Gessler, a pod postem pojawiły się opinie pokroju „to jest chore”. Nie brakuje jednak również bardzo przychylnych opinii. „Czy ktoś w końcu może koronować tę kobietę na Królową Polski?” – czytamy w innym z komentarzy. Niektórzy sugerowali jednak, że Gessler „coś bierze”. „Patrzcie ludzie w jakim smutnym świecie żyjecie, że kiedy ktoś się cieszy życiem myślicie że jest naćpany albo pijany. Szok. Pani Magdo szacunek za empatię i dystans do siebie,wszystkiego dobrego” – czytamy w odpowiedzi jednego z internautów.

Czytaj także:

Uczestniczka „Tańca z gwiazdami” miała poważny wypadek. „Nikomu nie życzę tego, co wczoraj przeżyłam!"