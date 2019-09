Nowości HBO na październik. Wśród nich „Watchmen”, „Disaster Artist”, „Spider-Man Universum”

„Dolina Krzemowa”, sezon 6

Szósty sezon serialu komediowego HBO, opowiadającego o mieszkańcach kalifornijskiej Doliny Krzemowej – bystrych specjalistach od nowych technologii. Premiera pierwszego odcinka 28 października, kolejne w poniedziałki, HBO.



„Pani Fletcher”

Nowy serial HBO na podstawie powieści Toma Perrotty o samotnej kobiecie w średnim wieku, która po wyjeździe syna na studia zaczyna odkrywać swoją seksualność. Premiera pierwszego odcinka 28 października, kolejne w poniedziałki, HBO.



„Meg”

Jason Statham jako człowiek, który musi stawić czoła ogromnemu, prehistorycznemu morskiemu potworowi. Premiera 27 października, HBO.



„Mała stopa”

Rezolutny Yeti wpada na ślad człowieka, co wprawia w konsternację i poruszenie całą społeczność Yeti. Animacja przedstawia legendę o Wielkiej Stopie z zupełnie innej perspektywy. Premiera 26 października, HBO.



„Pokój 104”, 3 sezon

Trzeci sezon oryginalnej opowieści o typowym amerykańskim pokoju hotelowym i jego co noc zmieniających się, nietypowych gościach. Premiera pierwszego odcinka 25 października, kolejne w piątki, HBO3.



„Buzz”

Film dokumentalny HBO będący portretem zdobywcy nagrody Pulitzera – Buzza Bissingera. Premiera 17 października, HBO.



„Stan i Ollie”

Steve Coogan oraz John C. Reilly jako legendarni Flip i Flap o schyłku swojej kariery. Premiera 5 października, HBO.



„A Black Lady Sketch Show”

Składający się ze skeczów serial komediowy produkcji HBO, który w niezwykle oryginalny sposób opowiada o perypetiach kilku kobiet. Premiera pierwszego odcinka 4 października, kolejne w piątki, HBO3.



„Julio Torres: Moje ulubione kształty”

Pierwszy występ komediowy Julio Torresa zrealizowany dla HBO, w którym artysta analizuje swoje ulubione kształty. Premiera 3 października, HBO3.



„Czego pragną mężczyźni”

Agentka sportowa zyskuje nieoczekiwaną przewagę nad konkurencją, gdy zaczyna słyszeć myśli mężczyzn. Premiera 3 października, HBO.



„Pico Da Neblina”

Kiedy w Brazylii zalegalizowana zostaje marihuana, młody chłopak postanawia porzucić dotychczasowe życie dilera i zająć się jej legalną sprzedażą. Serial w reżyserii Quico oraz Fernando Meirellesów. Premiera pierwszego odcinka 2 października, kolejne w środy, HBO3.



„Temple”

Lekarz po przejściach postanawia stworzyć w podziemiach Londynu niecodzienną klinikę, w której podejmuje się leczenia przestępców, nielegalnych imigrantów i rozmaitych dziwaków. Premiera pierwszego odcinka 29 października, kolejne we wtorki, HBO.



„Puzzle”

Dramat opowiadający o kobiecie, która za sprawą nowego hobby zaczyna odkrywać swoje prawdziwe “ja”. Kelly MacDonald w roli głównej. Premiera 17 października, HBO.



„Zaufaj mi”

Życie zmusza ciężko pracującą pielęgniarkę do przejęcia tożsamości swojej koleżanki i zatrudnienia się w szpitalu na stanowisku lekarki. Premiera pierwszego odcinka 2 października, kolejne w środy, HBO3.



„Katarzyna Wielka”

Helen Mirren jako Katarzyna Wielka, najpotężniejsza monarchini w dziejach. Premiera pierwszego odcinka 4 października, kolejne w piątki, HBO.



„Władca Paryża”

Złodziej i awanturnik zawiera układ z paryską policją na mocy, którego ma zająć się oczyszczaniem ulic z kryminalistów. Vincent Cassel w roli głównej. Premiera 6 października, HBO.



„Disaster Artist”

Tommy'ego Wiseau oraz Grega Sestero, odtwórców głównych ról w uznawanym za kultowy, najgorszym filmie na świecie pt. „The Room”. Premiera 26 października, HBO.



„Spider-Man Uniwersum”

Niepozorny chłopak z Nowego Jorku po ugryzieniu przez radioaktywnego pająka odkrywa, że jest Spider-Manem. Deszcz nagród – w tym Oscar dla najlepszego długometrażowego filmu animowanego. Premiera 20 października, HBO.



„Escape Room”

Szóstka uwięzionych w escape roomie nieznajomych musi zacząć współpracować, aby przetrwać. Nominacja do nagrody Saturna. Premiera 13 października, HBO.



„Kocham Cię, teraz umieraj”

Dwuczęściowy dokument HBO „Kocham Cię, teraz umieraj” to wnikliwe studium samobójstwa nastolatka, które wywołało ogromną dyskusję publiczną w Stanach Zjednoczonych w 2014 roku. Film wyreżyserowała Erin Lee Carr, twórczyni m.in. dokumentu „Kochana mamusia nie żyje”. Premiera 3 października, HBO.



„Watchmen”

Nowy serial opowiadający o świecie, w którym superbohaterowie zostają wyjęci spod prawa z powodu swoich brutalnych metod działania. Premiera pierwszego odcinka 21 października o godz. 3:00 rano, powtórka tego samego dnia o 20:10, kolejne w poniedziałki, HBO.

Kontynuacje i finałowe odcinki: