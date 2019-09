Nowości HBO na październik. Wśród nich „Watchmen”, „Disaster Artist”, „Spider-Man Universum”

The Emperor of Paris / L'Empereur de Paris



The Disaster Artist



Spider-Man Uniwersum



Escape Room



I Love You, Now Die



Watchmen



W kolejnych tygodniach HBO poleca szczególnie:

Zaufaj mi, odc. 1 (Trust Me Ep. 01) – życie zmusza ciężko pracującą pielęgniarkę do przejęcia tożsamości swojej koleżanki i zatrudnienia się w szpitalu na stanowisku lekarki (premiera pierwszego odcinka 2 października, kolejne w środy, HBO3)

(Trust Me Ep. 01) – życie zmusza ciężko pracującą pielęgniarkę do przejęcia tożsamości swojej koleżanki i zatrudnienia się w szpitalu na stanowisku lekarki (premiera pierwszego odcinka 2 października, kolejne w środy, HBO3) Pico Da Neblina, odc. 1 (Pico Da Neblina Ep. 01) – kiedy w Brazylii zalegalizowana zostaje marihuana, młody chłopak postanawia porzucić dotychczasowe życie dilera i zająć się jej legalną sprzedażą. Serial w reżyserii Quico oraz Fernando Meirellesów (premiera pierwszego odcinka 2 października, kolejne w środy, HBO3)

(Pico Da Neblina Ep. 01) – kiedy w Brazylii zalegalizowana zostaje marihuana, młody chłopak postanawia porzucić dotychczasowe życie dilera i zająć się jej legalną sprzedażą. Serial w reżyserii Quico oraz Fernando Meirellesów (premiera pierwszego odcinka 2 października, kolejne w środy, HBO3) Kocham Cię, teraz umieraj, odc. 1 (I Love You, Now Die Ep. 01) – dwuczęściowy film dokumentalny o sprawie samobójstwa nastolatka, która wywołała ogromną dyskusję publiczną w Stanach Zjednoczonych w 2014 roku (premiera 3 października, HBO)

(I Love You, Now Die Ep. 01) – dwuczęściowy film dokumentalny o sprawie samobójstwa nastolatka, która wywołała ogromną dyskusję publiczną w Stanach Zjednoczonych w 2014 roku (premiera 3 października, HBO) Czego pragną mężczyźni (What Men Want) – agentka sportowa zyskuje nieoczekiwaną przewagę nad konkurencją, gdy zaczyna słyszeć myśli mężczyzn (premiera 3 października, HBO)

(What Men Want) – agentka sportowa zyskuje nieoczekiwaną przewagę nad konkurencją, gdy zaczyna słyszeć myśli mężczyzn (premiera 3 października, HBO) Julio Torres: Moje ulubione kształty (My Favorite Shapes By Julio Torres) – pierwszy występ komediowy Julio Torresa zrealizowany dla HBO, w którym artysta analizuje swoje ulubione kształty (premiera 3 października, HBO3)

(My Favorite Shapes By Julio Torres) – pierwszy występ komediowy Julio Torresa zrealizowany dla HBO, w którym artysta analizuje swoje ulubione kształty (premiera 3 października, HBO3) Katarzyna Wielka, odc. 1 (Catherine The Great Ep. 01) – Helen Mirren jako Katarzyna Wielka, najpotężniejsza monarchini w dziejach (premiera pierwszego odcinka 4 października, kolejne w piątki, HBO)

(Catherine The Great Ep. 01) – Helen Mirren jako Katarzyna Wielka, najpotężniejsza monarchini w dziejach (premiera pierwszego odcinka 4 października, kolejne w piątki, HBO) A Black Lady Sketch Show, odc. 1 (A Black Lady Sketch Show Ep. 01) – składający się ze skeczów serial komediowy produkcji HBO, który w niezwykle oryginalny sposób opowiada o perypetiach kilku kobiet (premiera pierwszego odcinka 4 października, kolejne w piątki, HBO3)

(A Black Lady Sketch Show Ep. 01) – składający się ze skeczów serial komediowy produkcji HBO, który w niezwykle oryginalny sposób opowiada o perypetiach kilku kobiet (premiera pierwszego odcinka 4 października, kolejne w piątki, HBO3) Stan i Ollie (Stan & Ollie)– Steve Coogan oraz John C. Reilly jako legendarni Flip i Flap o schyłku swojej kariery (premiera 5 października, HBO)

(Stan & Ollie)– Steve Coogan oraz John C. Reilly jako legendarni Flip i Flap o schyłku swojej kariery (premiera 5 października, HBO) Władca Paryża (The Emperor Of Paris (Aka. L'empereur De Paris)) – złodziej i awanturnik zawiera układ z paryską policją na mocy, którego ma zająć się oczyszczaniem ulic z kryminalistów. Vincent Cassel w roli głównej (premiera 6 października, HBO)

(The Emperor Of Paris (Aka. L'empereur De Paris)) – złodziej i awanturnik zawiera układ z paryską policją na mocy, którego ma zająć się oczyszczaniem ulic z kryminalistów. Vincent Cassel w roli głównej (premiera 6 października, HBO) Escape room (Escape room (2019)) – szóstka uwięzionych w escape roomie nieznajomych musi zacząć współpracować, aby przetrwać. Nominacja do nagrody Saturna (premiera 13 października, HBO)



(Escape room (2019)) – szóstka uwięzionych w escape roomie nieznajomych musi zacząć współpracować, aby przetrwać. Nominacja do nagrody Saturna (premiera 13 października, HBO) Buzz (Buzz) – film dokumentalny HBO będący portretem zdobywcy nagrody Pulitzera – Buzza Bissingera (premiera 17 października, HBO)

(Buzz) – film dokumentalny HBO będący portretem zdobywcy nagrody Pulitzera – Buzza Bissingera (premiera 17 października, HBO) Puzzle (Puzzle (2018)) – dramat opowiadający o kobiecie, która za sprawą nowego hobby zaczyna odkrywać swoje prawdziwe “ja”. Kelly MacDonald w roli głównej (premiera 17 października, HBO)

(Puzzle (2018)) – dramat opowiadający o kobiecie, która za sprawą nowego hobby zaczyna odkrywać swoje prawdziwe “ja”. Kelly MacDonald w roli głównej (premiera 17 października, HBO) Spider-Man Uniwersum (Spider-Man: Into The Spider-Verse) – niepozorny chłopak z Nowego Jorku po ugryzieniu przez radioaktywnego pająka odkrywa, że jest Spider-Manem. Deszcz nagród – w tym Oscar dla najlepszego długometrażowego filmu animowanego (premiera 20 października, HBO)



(Spider-Man: Into The Spider-Verse) – niepozorny chłopak z Nowego Jorku po ugryzieniu przez radioaktywnego pająka odkrywa, że jest Spider-Manem. Deszcz nagród – w tym Oscar dla najlepszego długometrażowego filmu animowanego (premiera 20 października, HBO) Watchmen, odc. 1 (Watchmen Ep. 01) – nowy serial opowiadający o świecie, w którym superbohaterowie zostają wyjęci spod prawa z powodu swoich brutalnych metod działania (premiera pierwszego odcinka 21 października o godz. 3:00 rano, powtórka tego samego dnia o 20:10, kolejne w poniedziałki, HBO)

(Watchmen Ep. 01) – nowy serial opowiadający o świecie, w którym superbohaterowie zostają wyjęci spod prawa z powodu swoich brutalnych metod działania (premiera pierwszego odcinka 21 października o godz. 3:00 rano, powtórka tego samego dnia o 20:10, kolejne w poniedziałki, HBO) Pokój 104 III, odc. 1 (Room 104 III Ep. 01) – trzeci sezon oryginalnej opowieści o typowym amerykańskim pokoju hotelowym i jego co noc zmieniających się, nietypowych gościach (premiera pierwszego odcinka 25 października, kolejne w piątki, HBO3)



(Room 104 III Ep. 01) – trzeci sezon oryginalnej opowieści o typowym amerykańskim pokoju hotelowym i jego co noc zmieniających się, nietypowych gościach (premiera pierwszego odcinka 25 października, kolejne w piątki, HBO3) Mała Stopa (Smallfoot) – rezolutny Yeti wpada na ślad człowieka, co wprawia w konsternację i poruszenie całą społeczność Yeti. Animacja przedstawia legendę o Wielkiej Stopie z zupełnie innej perspektywy (premiera 26 października, HBO)

(Smallfoot) – rezolutny Yeti wpada na ślad człowieka, co wprawia w konsternację i poruszenie całą społeczność Yeti. Animacja przedstawia legendę o Wielkiej Stopie z zupełnie innej perspektywy (premiera 26 października, HBO) Disaster Artist (The Disaster Artist) – historia spotkania i przyjaźni Tommy'ego Wiseau oraz Grega Sestero, odtwórców głównych ról w uznawanym za kultowy, najgorszym filmie na świecie pt. The Room (premiera 26 października, HBO)

(The Disaster Artist) – historia spotkania i przyjaźni Tommy'ego Wiseau oraz Grega Sestero, odtwórców głównych ról w uznawanym za kultowy, najgorszym filmie na świecie pt. (premiera 26 października, HBO) Meg (The Meg) – Jason Statham jako człowiek, który musi stawić czoła ogromnemu, prehistorycznemu morskiemu potworowi (premiera 27 października, HBO)

(The Meg) – Jason Statham jako człowiek, który musi stawić czoła ogromnemu, prehistorycznemu morskiemu potworowi (premiera 27 października, HBO) Pani Fletcher, odc. 1 (Mrs. Fletcher Ep. 01) – nowy serial HBO na podstawie powieści Toma Perrotty o samotnej kobiecie w średnim wieku, która po wyjeździe syna na studia zaczyna odkrywać swoją seksualność (premiera pierwszego odcinka 28 października, kolejne w poniedziałki, HBO)

(Mrs. Fletcher Ep. 01) – nowy serial HBO na podstawie powieści Toma Perrotty o samotnej kobiecie w średnim wieku, która po wyjeździe syna na studia zaczyna odkrywać swoją seksualność (premiera pierwszego odcinka 28 października, kolejne w poniedziałki, HBO) Dolina Krzemowa VI, odc. 1 (Silicon Valley VI Ep. 01) – szósty sezon serialu komediowego HBO, opowiadającego o mieszkańcach kalifornijskiej Doliny Krzemowej – bystrych specjalistach od nowych technologii (premiera pierwszego odcinka 28 października, kolejne w poniedziałki, HBO)

(Silicon Valley VI Ep. 01) – szósty sezon serialu komediowego HBO, opowiadającego o mieszkańcach kalifornijskiej Doliny Krzemowej – bystrych specjalistach od nowych technologii (premiera pierwszego odcinka 28 października, kolejne w poniedziałki, HBO) Temple, odc. 1 (Temple Ep. 01) – lekarz po przejściach postanawia stworzyć w podziemiach Londynu niecodzienną klinikę, w której podejmuje się leczenia przestępców, nielegalnych imigrantów i rozmaitych dziwaków (premiera pierwszego odcinka 29 października, kolejne we wtorki, HBO)

(Temple Ep. 01) – lekarz po przejściach postanawia stworzyć w podziemiach Londynu niecodzienną klinikę, w której podejmuje się leczenia przestępców, nielegalnych imigrantów i rozmaitych dziwaków (premiera pierwszego odcinka 29 października, kolejne we wtorki, HBO) Rozdzieleni: Dramat na granicy (Torn Apart: Separated At The Border) – dokument opowiadający o dramacie, jaki codziennie rozgrywa się na amerykańsko-meksykańskiej granicy (premiera 31 października, HBO)

Kontynuacje i finałowe odcinki: