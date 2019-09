Jessica Simpson schudła 45 kg. Gwiazda pochwaliła się metamorfozą

Amerykańska gwiazda w marcu urodziła trzecie dziecko. Za pośrednictwem mediów społecznościowych informowała fanów o problemach zdrowotnych, jakie napotykała jeszcze w trakcie ciąży. Simpson nie tylko cierpiała na rwę kulszową i przeszła zapalenie oskrzeli, ale miała również opuchnięte stopy, przez co poruszanie się sprawiało jej dużą trudność. Te problemy ma już jednak za sobą, a dwa miesiące po porodzie rozpoczęła walkę o powrót do swojej standardowej wagi. Efektami pochwaliła się ostatnio na Instagramie. „6 miesięcy i 45 kg mniej. Nawet gdy wydawało mi się to niemożliwe, decydowałam się na jeszcze cięższą pracę” – poinformowała gwiazda dołączając swoje aktualne zdjęcie.

Kim jest Jessica Simpson?

Jessica Simpson, która w lipcu skończyła 39 lat, zadebiutowała na scenie muzycznej 20 lat temu. Autorka hitów takich jak „These Boots Are Made for Walkin” czy „I Wanna Love You Forever” ma na swoim koncie pięć albumów studyjnych. Równolegle rozwijała karierę aktorską, pojawiając się na ekranie w kilku filmach. Znana jest m.in. z ról Megan Valentine w „Blondynka w koszarach” czy jako Amy z „Pracownika miesiąca”. Jej młodsza siostra Ashlee również jest piosenkarką i aktorką.

