„W głowie Billa Gatesa”. Pięć najważniejszych życiowych lekcji płynących z dokumentu Netliksa

Już gdy miał 14 lat zdecydował, że chce być częścią czegoś „przełomowego” . Serię Netfliksa kończą słowa jego matki Mary Maxwell Gates: „Każdy z nas musi zacząć od stworzenia własnej definicji sukcesu. Kiedy mamy określone oczekiwania wobec siebie, jest szansa je spełnić. Ostatecznie nie chodzi o to, co dostajesz lub dajesz. A o to, kim się stajesz” .

Nawet sam Bill Gates nie jest czasami w stanie spełnić swoich oczekiwań. Seria pokazuje nam, że w swojej działalności filantropijnej zabiera się za rozwiązywanie problemów, które wiele uznało już wcześniej za nierozwiązywalne. Chodzi o problemy świata takie jak: wyeliminowanie polio, znalezienie czystych źródeł energii w celu walki ze zmianami klimatu czy poprawa warunków sanitarnych w najbiedniejszych krajach świata. Mimo, że żadnej z tych kwestii nie udało mu się doprowadzić do perfekcyjnego końca, nie traci on entuzjazmu i stara się wciąż pokonywać stające na drodze przeszkody. – Musisz wybrać rzeczy, nad którymi każesz swojemu umysłowi pracować. Musisz zdecydować na czym ci zależy – podkreśla Gates w dokumencie. Co zatem jest pomocne w osiągnięciu sukcesu, nawet w kwestiach, w których inni załamali ręce? Oto pięć największych lekcji, jakie wyciągnąć możemy z serii „W głowie Billa Gatesa” .



Czytaj także:

Szukacie pomysłu na prezent? Bill Gates poleca pięć książek, które urzekły go w tym roku