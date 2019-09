„Szukając Alaski”. Nowy serial HBO na podstawie bestsellerowej powieści Johna Greena

„Szukając Alaski” („Looking for Alaska”) to ośmioodcinkowy serial oparty na powieści Johna Greena o tym samym tytule. W centrum historii jest tu Miles „Pudge” Halter (Charlie Plummer) – nastolatek, który wyjeżdża do szkoły z internatem, gdzie stara się lepiej zrozumieć siebie i swoje życie. Chłopak zakochuje się w Alasce Young (Kristine Froseth) i znajduje grupę lojalnych przyjaciół. Po niespodziewanej tragedii Miles i jego najbliżsi próbują zrozumieć, dlaczego sprawy potoczyły się w taki, a nie inny sposób.

Obsada i twórcy

W serialu występują: Kristine Froseth, Charlie Plummer, Denny Love, Jay Lee, Landry Bender, Sofia Vassilieva, Uriah Shelton i Jordan Connor. W produkcji pojawiają się też: Ron Cephas Jones („This Is Us”) I Timothy Simons (serial HBO „Figurantka”).

Twórcą serialu jest Josh Schwartz (serial „Życie na fali”). Serial wyprodukowany został przez Paramount Television oraz należącą do Schwartza i Stephanie Savage spółkę Fake Empire. Rolę producentów wykonawczych pełnią zarówno Stephanie Savage, jak i Josh Schwartz. Obok nich producentami są: Jessika Tuchinsky, Mark Waters, John Green oraz Marty Bowen, a także Isaac Klausner z Temple Hill. Lis Rowinski jest współproducentem wykonawczym z ramienia Fake Empire. Pierwszy odcinek wyreżyserowała Sarah Adina Smith (Hanna oraz Legion).

Wielokrotnie nagradzana powieść Johna Greena

„Szukając Alaski” to nagradzana, definiująca swój gatunek literacki, debiutancka powieść Johna Greena – autora bestsellerów takich, jak Żółwie aż do końca i Gwiazd naszych wina. Dzięki milionom sprzedanych egzemplarzy powieść ta, wydana w 2005 roku, jest bestsellerem „New York Timesa”, bestsellerem USA Today, finalistą Los Angeles Times Book Prize oraz jedną ze 100 najlepszych powieści dla młodzieży wszech czasów wg magazynu TIME. John Green otrzymał za nią nagrodę Michaela L. Printza przyznaną przez Stowarzyszenie Bibliotek Amerykańskich (American Library Association). Powieść „Szukając Alaski” została również uznana za jedną z najbardziej lubianych powieści Ameryki w krajowym badaniu The Great American Read przeprowadzonym przez PBS.

Premiera serialu „Szukając Alaski”

Premiera serialu „Szukając Alaski” odbędzie się w HBO GO 19 października. Tego dnia do serwisu dodane zostaną wszystkie odcinki produkcji. Emisja pierwszego odcinka na antenie HBO zaplanowana została na listopad.