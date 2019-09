Małgorzata Ostrowska-Królikowska o stanie zdrowia męża. „Walczy i jest bardzo dzielny”

Paweł Królikowski znany szerokiej publiczności z serialu „Ranczo” , ale także z pracy jako juror w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” w telewizji Polsat, zdradził ostatnio, że cztery lata temu przeszedł operację wycięcia tętniaka mózgu. – Moje zdrowie nie było okej, musiałem więc coś z tym zrobić. Uratowała mi życie moja żona i uratował mi życie mój profesor Ząbek (dr Mirosław Ząbek, spec od neurochirurgii warszawskiego Szpitala Bródnowskiego – red.). Okazało się, że mogę żyć – mówił aktor.

Teraz w sprawie stanu zdrowia jej męża wypowiedziała się Małgorzata Ostrowska-Królikowska. – Rehabilitacja to jest proces. Nie wiadomo, ile potrwa. Mąż pracuje, ale jest cały czas rehabilitowany, walczy i jest bardzo dzielny. Jest po bardzo ciężkiej operacji, więc to wymaga czasu – tłumaczyła aktorka. Podkreśliła, że w pomoc włącza się cała rodzina. – Mogę tylko podziękować dzieciom, naszym siostrom, rodzinie, że współdziałamy i współgramy. I dzięki temu to wszystko jest do ogarnięcia. W takiej sytuacji rodzina to jest potęga. Wszyscy bardzo się mobilizują i pomagają, żeby mógł pracować i normalnie żyć – mówiła.

