Netflix – najlepsze seriale oryginalne. Ranking

1. „Nasza planeta”

Dżungle i lasy deszczowe są domem dla niezliczonych gatunków zwierząt, w tym ptaków tropikalnych, inteligentnych orangutanów i niezwykle ambitnych mrówek.



2. „Black Mirror”

Ta antologia science fiction obejmuje wizje bliskiej przyszłości, w której mroczna strona ludzkiej natury wypacza największe technologiczne wynalazki.



3. „Stranger Things”

W małym miasteczku znika chłopiec. Wkrótce mieszkańcy odkrywają tajemnicę sekretnych eksperymentów, przerażających sił nadprzyrodzonych i małej dziwnej dziewczynki.



4. „Narcos”

Pierwsze dwie serie serialu „Narcos” skupiały się na Pablo Escobarze, kolumbijskim baronie narkotykowym kartelu z Medelin, którego nielegalne interesy zamierzają zlikwidować amerykańskie władze federalne we współpracy z rządem Kolumbii. W trzeciej przedmiotem zainteresowania rządów stał się kartel z Cali.



5. „Sacred Games”

Wspólna przeszłość doprowadza uczciwego policjanta do zbiegłego szefa gangu, którego tajemnicze ostrzeżenie staje się początkiem misji ratowania Mumbaju przed katastrofą.



6. „Dark”

Zaginione dziecko zmusza cztery rodziny do gorączkowego poszukiwania odpowiedzi. Pogoń za prawdą ujawnia szokujące, skrywane od pokoleń tajemnice.



7. „The Crown”

Młodziutka księżniczka Elżbieta wychodzi za księcia Filipa. Stan zdrowia króla Jerzego VI pogarsza się, a Winston Churchill zostaje po raz drugi wybrany premierem.



8. „Mindhunter”

Rok 1977. Sfrustrowany negocjator Holden Ford znajduje zaskakującego sojusznika w osobie doświadczonego agenta Billa Tencha i zaczyna badania nad nowym typem morderców.



9. „Dom z papieru”

Profesor rekrutuje młodą złodziejkę i siedmiu innych przestępców do udziału w wielkim skoku - ich celem będzie hiszpańska mennica.



10. „BoJack Horseman”

Serial stworzony przez Raphaela Bob-Waksberga to bez wątpienia jeden z największych hitów Netfliksa. Animacja skierowana jest do dorosłego widza i opowiada o przygodach starzejącej się gwiazdy filmowej, człowieka-konia BoJacka. Pomimo komediowego charakteru serial nie boi się poruszać tak trudnych tematów jak depresja, uzależnienia czy po prostu nietrafione życiowe decyzje.



11. „LOVE DEATH + ROBOTS”

Tim Miller i David Fincher przedstawiają przeznaczoną dla dorosłych antologię filmów animowanych pełną przerażających istot, okrutnych niespodzianek i czarnego humoru.



12. „Marvel's Daredevil”

Niewidomy Matt Murdock za dnia walczy po stronie prawa jako adwokat, a nocą sam wymierza sprawiedliwość nowojorskim przestępcom jako superbohater Daredevil.



13. „Porady różowej brygady”

Piątka gejów, speców od od architektury wnętrz, fryzury i uczesania, higieny osobistej, mody, kultury masowej i sztuki kulinarnej, pomagają stanąć na nogi ludziom z różnymi problemami natury osobistej.



14. „Chef's Table”

Nominowany do Emmy serial prezentujący gwiazdy sztuki kulinarnej z całego świata, które nowatorskimi daniami i deserami wyznaczają trendy w ekskluzywnej gastronomii.



15. „After Life”

Dziennikarz próbujący pogodzić się ze śmiercią żony zaczyna zachowywać się nieprzyjemnie, aby odepchnąć od siebie tych, którzy próbują mu pomóc.



16. „Ozark”

Doradca finansowy Marty musi znaleźć sposób, by uratować siebie i swoją rodzinę po tym, jak jego partner biznesowy oszukał groźnego klienta.



17. „Sex Education”

Netflix kolejny raz bierze na tapetę temat dojrzewania. Tym razem mamy okazję obejrzeć perypetie nastoletniego i niezbyt obytego w sprawach damsko-męskich Otisa, który na przekór temu postanawia pójść w ślady swojej mamy - seksuolog. Chłopak wspólnie ze zbuntowaną Maeve otwiera w szkolę poradnię seksualną dla rówieśników.