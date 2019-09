Spider-Man jednak pozostanie w MCU. Sony porozumiało się z Disneyem

Kilka tygodni temu fanów ekranizacji przygód komiksowych superbohaterów zmroziła informacja, że na skutek fiasku rozmów Disneya i Sony filmy ze Spider-Manem przestaną należeć do Kinowego Uniwersum Marvela (MCU). W związku z tym Człowieka Pająka nie zobaczylibyśmy już więcej na wielkim ekranie w przygodach drużyny Avengersów, której stał się ważnym członkiem. Jednak, jak informuje Variety, Sony Pictures, do którego należą prawa do postaci Spider-Mana i należące do Disneya Marvel Studios w końcu doszły do porozumienia i uwielbiana przez fanów postać powróci do MCU.

Do porozumienia miało dojść podczas spotkania szefa Sony Pictures Toma Rothmana z prezesem Marvel Studios Kevinem Feigem i szefem Walt Disney Studios Alanem Hornem. Panowie ustalili nowe warunki porozumienia, według których Disney otrzyma 25 proc. przychodów z filmów o Spider-Manie i utrzyma prawa do sprzedaży produktów związanych z tą marką.

W poprzedniej umowie Disney dostawał zaledwie 5 proc. przychodów za filmy o Spider-Manie. Jak informuje Variety, w nowej umowie Disney początkowo żądał 50 proc. zysków, dlatego w sierpniu rozmowy stanęły i wydawało się, ze już nic nie przywróci Spider-Mana do MCU. Okazuje się jednak, że dla Człowieka Pająka nie ma rzeczy niemożliwych, a wytwórnie widząc niezadowalanie fanów i wiedząc, że mogłyby stracić duże pieniądze na takiej decyzji, zdołały porozumieć się ze sobą.

Kolejny film ze Spider-Manem w roli głównej ma trafić do kin 16 lipca 2021 roku.