Najlepsze polskie filmy i seriale na Netflix. Co warto obejrzeć?

„Wołyń”

Młoda Polka robi wszystko, by przetrwać czas niekończącej się rzezi w ogarniętym chaosem kraju, przez który przetacza się II wojna światowa.



„Pitbull. Niebezpieczne kobiety”

Drogi pięciu kobiet krzyżują się, kiedy zostają one wciągnięte do świata skorumpowanych policjantów oraz bezlitosnych członków gangu motocyklowego i mafii paliwowej.



„Bogowie”

W latach 80. kardiochirurg Zbigniew Religa walczy z licznymi przeciwnościami, by dokonać pierwszego w historii udanego przeszczepu serca.



„Papusza”

Romska pisarka Bronisława Wajs próbuje skraść serca miłośników poezji w XX-wiecznej Polsce. Kłody pod nogi rzucają jej jednak ludzie, których zawsze podziwiała.



„Jestem mordercą”

Polska, lata 70. XX wieku. Młody milicjant podąża śladami terroryzującego cały kraj seryjnego mordercy, znanego jako "wampir". Film oparty jest na prawdziwych wydarzeniach.



„Moje Córki Krowy”

Gdy na horyzoncie pojawiają się nieoczekiwane kłopoty, skłócona rodzina musi wskrzesić łączące ją więzi, zanim będzie za późno.



„Powrót”

Młodej Uli udaje się wyrwać z koszmaru przymusowej prostytucji. Jednak po powrocie do domu musi zmierzyć się z odrzuceniem ze strony swojej pobożnej rodziny.



„Katyń”

Poruszająca opowieść o straszliwej zbrodni katyńskiej opowiedziana przez wyróżnionego Oscarem reżysera Andrzeja Wajdę.



„Wałęsa. Człowiek z nadziei”

Prosty stoczniowiec staje na czele rewolucji, która doprowadza do klęski komunistycznej dyktatury w Polsce i raz na zawsze odmienia światową politykę.



„Ostatnia rodzina”

Uznany malarz-surrealista Zbigniew Beksiński i jego ofiarna żona próbują poskromić władne demony, a przy tym nie spuścić z oka niestabilnego emocjonalnie syna.



„Konwój”

Emerytowany policjant ma za zadanie przetransportować groźnego więźnia do zakładu psychiatrycznego. Szybko jednak traci kontrole nad prowadzonym przez siebie konwojem.



„Drogówka”

Policjantów z warszawskiej drogówki łączy nie tylko praca, ale też przyjaźń. Wszystko się zmienia, gdy jeden z nich zostaje zamordowany.



„Twój Vincent”

Animowany film biograficzny o ostatnich trudnych dniach Vincenta van Gogha zrealizowany w stylu przypominającym obrazy uwielbianego holenderskiego malarza.



„Ultraviolet”

Internetowa społeczność detektywów-amatorów rozwiązuje zbrodnie za pomocą technologii, przy okazji nawiązując nietypowe znajomości.



„Powidoki”

Film Andrzeja Wajady opowiada o życiu awangardowego malarza Władysława Strzemińskiego i jego walce w obronie swojej artystycznej drogi w Polsce okresu stalinizmu.



„Pokot”

Zniknięcie jej psów i śmierć kolejnych myśliwych zakłóca spokojne leśne życie emerytowanej inżynierki. Kobieta próbuje dojść do tego, co naprawdę się stało.



„1983”

Mroczny thriller ukazujący alternatywną wizję historii. Student prawa i oficer śledczy odkrywają spisek, który od dekad napędza w Polsce tyranię.