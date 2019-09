Wendzikowska opowiedziała o wywiadzie z Joaquinem Phoenixem. „Nagle usłyszał głos w swojej głowie”

Wendzikowska opisała, że Phoenix nagle przerwał z nią rozmowę i wybiegł z pokoju. – Przez 12 lat mojej kariery nigdy mi się to nie przydarzyło. Zawsze staram się, żeby moje pytanie i rozmowy były tak wyważone, żeby nikogo nie obrazić, nie urazić i żeby nie było nieprzyjemnej atmosfery. Żeby ktoś miał pretekst, żeby się źle poczuć i na przykład wyjść i przerwać wywiad – mówiła.

Jak tłumaczyła dziennikarka „było dziwnie od samego początku” . – Usiedliśmy, natychmiast wstał powiedział, że musi zadzwonić, że bardzo przeprasza, że wie, że to jest bardzo niegrzeczne, ale musi zadzwonić. Patrzył w telefon, nie dzwonił – mówiła. – Wstał, za chwile wrócił. Przywitaliśmy się jeszcze raz, zadałam pierwsze pytanie. On powiedział dwa zdania, po czym wstał i wybiegł z pokoju. Początkowo myślałam, że może to jest związane z tym telefonem. Ktoś do niego zadzwonił. Takie rzeczy się zdarzają, nie wzięłam tego do siebie – opowiadała dalej.

Wendzikowska następnie zapytała, czy może coś źle powiedziała, jednak aktor zapewniał, że to nie chodzi o nią. – Po 30 sekundach wrócił. W zupełnie innym nastroju, uśmiechnięty. Zaczął mnie przepraszać i mówi, że po prostu już sam nie może dłużej słuchać siebie, jak opowiada o tym filmie i nagle usłyszał jakiś głos w swojej głowie, który powiedział mu, że gada straszne głupoty. Nie mógł tego dłużej znieść i musiał wyjść – opowiadała Wendzikowska. – Potem było mu strasznie głupio. Był super miły. Reszta wywiadu była bardzo przyjemna i pozytywna – dodała.