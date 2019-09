Aaron Carter zrobił sobie ogromny tatuaż na twarzy. Fani nie są zadowoleni

Tatuaż rozciąga sie od czoła, przez policzek, aż do linii żuchwy. „Jestem teraz najważniejszym muzykiem. Nie można mi tego odmówić. Zobaczcie na mnie” – napisał pod zamieszczonym zdjęciem Aaron Carter. Piosenkarz miał inspirować się sesją zdjęciową Rihanny dla magazyny „GQ” z 2013 roku. Proces powstawania tatuażu Carter transmitował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dwa razy na miejscu zjawiły się służby medyczne, zaalarmowane przez fanów muzyka.

31-latek jest bratem Nicka Cartera, członka zespołu Backstreet Boys. Ten wystąpił ostatnio do sądu o zakaz zbliżania się do niego Aarona Cartera, po tym, jak miał on rzekomo grozić jego żonie. „Nigdy nie miałem myśli dotyczących tego, że chcę komuś zrobić krzywdę, nie mówiąc już o odebraniu komuś życia. Czytanie tych rzeczy było dla mnie bolesne, ponieważ gdyby ci ludzie mnie znali, nigdy nie użyliby takiej taktyki, aby mnie kontrolować” – skomentował całe zajście na Twitterze Aaron Carter.

Aaron Carter nagrał swój debiutancki album „Aaron Carter” w wieku zaledwie dziewięciu lat. Jego druga płyta długogrająca zatytułowana „Aaron's Party”, ukazała się w 2000 roku. Rok później premierę miał jego trzeci krążek studyjny zatytułowany „Oh Aaron”, a w 2002 roku – album zatytułowany „Another Earthquake”. W lutym 2017 roku wydał minialbum „Love”.