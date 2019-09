Wiemy, kto zagra w międzynarodowym serialu Netfliksa. Wśród obsady aktor z „Barw szczęścia”

Serial rozpoczyna katastrofalne w skutkach zjawisko słoneczne, które sprawia, że gwiazda zaczyna niszczyć wszystko na swojej drodze. Akcja toczy się wokół pasażerów i członków załogi nocnego lotu z Brukseli, którzy postanawiają obrać kurs na zachód, aby szukać schronienia w mroku. Na pokładzie samolotu o przeżycie walczą bogaci i biedni, młodzi i starzy, cywile i wojskowi pochodzący z różnych środowisk i mówiący różnymi językami. Wszystkich ich łączy jedna rzecz: wola przetrwania końca świata – za wszelką cenę.

Polak w obsadzie

W serialu wystąpi międzynarodowa obsada z Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Rosji oraz Turcji. W skład obsady wchodzą m.in.: Pauline Etienne, Laurent Capelluto, Nabil Mallat, Stéfano Cassetti, Jan Bijvoet, Astrid Whettnall, Vincent Londez, Regina Bikkinina, Alba Gaïa Bellugi, Babetida Sadjo i Mehmet Kurtulus. Na ekranie zobaczymy także Ksawerego Szlankiera, znanego z ról filmowych i serialowych. 38-latek grał w filmach takich jak „Ambassada” czy „Jack Strong”. Fani serialów kojarzą go m.in. dzięki „Barwom szczęścia”, gdzie przez dwa lata wcielał się w postać Mariusza Serafińskiego.

W obsadzie „Kierunek: Noc” zobaczymy także Yassine Fadel, Laurę Sepul i Nicolasa Aleshine’a. Za reżyserię serialu odpowiada belgijski duet Inti Calfat i Dirk Verheye (Over Water). Twórcą i scenarzystą jest Jason George (The Protector, Narcos), który pełni też funkcję showrunnera i producenta wykonawczego. Producentami wykonawczymi będą także Tomek Bagiński oraz Jacek Dukaj, natomiast za produkcję odpowiadać będzie belgijska wytwórnia Entre Chien et Loop.

Serial zadebiutuje na platformie Netflix na całym świecie w 2020 roku.