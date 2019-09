Lubisz się bać? To będzie coś dla ciebie. Netflix pokazał zwiastun „Wounds”

„Wounds” to film nagrodzonego BAFTA reżysera i pisarza Babaka Anvari'ego. To drugi jego obraz po „Under the Shadow” z 2016 roku.

Film powstał na podstawie powieści Nathana Balliingruda „The Invisible Filth” . Opowiada o barmanie z Nowego Orleanu (Armie Hammer), którego życie zaczyna się rozpadać, po tym, jak znajduje telefon, który wydaje się być przyczyną serii niewytłumaczalnych zdarzeń. Mężczyzna zaczyna doświadczać niepokojących wizji, które wciągają go w zatrute relacje z Carrie (Dakota Johnson) oraz Alicią (Zazie Beetz). Wściekłość Willa narasta, gdy wypaczona rzeczywistość kieruje go w stronę przerażającego portalu.

Thriller zadebiutować ma na BFI London Film Festiwal 2019.