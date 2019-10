Od października duża zmiana w HBO GO. Dotknie nowych użytkowników

Do tej pory wszyscy, którzy chcieli przetestować, czy HBO GO sprosta ich wymaganiom, mogli skorzystać z okresu próbnego 30 dni. Teraz okres ten zostaje zmniejszony do 7 dni. W tym czasie nie trzeba uiszczać opłat za korzystanie z serwisu. Jeżeli użytkownik nie zakończy korzystania z usługi w tym okresie, automatycznie i bez powiadamiana, zostaje to przekształcone w zwykłą subskrypcję, za którą obowiązuje opłata określona w umowie. Jeżeli użytkownik nie decyduje się na opłatę, musi rozwiązać umowę w czasie trwania okresu próbnego.

– Rzeczywiście z dniem 21 października zmienia się długość bezpłatnego okresu próbnego i od tego dnia będzie on liczył 7 dni. Mamy poczucie, że jest to wystarczający czas, żeby zapoznać się z serwisem i jego ofertą – przekazała w rozmowie z Wprost.pl Agnieszka Niburska, odpowiedzialna za marketing i PR w HBO Polska.

HBO GO to internetowy serwis oferujący dostęp do filmów, seriali oraz programów. Polska jest drugim krajem po Stanach Zjednoczonych, w którym została uruchomiona usługa. Dostęp do serwisu wykupić można za 19,90 zł za miesiąc.