Adamczyk, Braciak, Dziędziel. Dziś premiera nowego serialu audio

Fabuła serialu „Chaos” opowiada historię pierwszych 12 godzin niezidentyfikowanej zarazy, która w 1963 roku opanowuje Wrocław. Opowieść oparta na faktach zamienia się w historię alternatywną. Wracający z Indii oficer SB, Bonifacy Jedynak, wówczas podpułkownik, przywozi do miasta wirus śmiertelnie zakaźnej ospy prawdziwej (czarnej ospy). Wybucha epidemia, która w serialu przeradza się w coś znacznie bardziej potwornego. W Państwowych Zakładach Lotniczych giną ludzie. Wybucha panika. Milicja Obywatelska musi zmierzyć się z dziwną plagą atakującą miasto.

Serial „Chaos” według powieści Roberta J. Szmidta „Szczury Wrocławia. Chaos” to pierwsza superprodukcja Empik Go. – Gdyby „Chaos” próbować zrobić w Hollywood i pokazać zombie w wielkobudżetowym filmie, to oczywiście mogłoby być ciekawie, ale myślę, że ludzka wyobraźnia jest na tyle bogata, że każdy słuchacz – słuchając naszego słuchowiska – nakręci we własnej wyobraźni dużo bardziej efektowny film – powiedział Piotr Adamczyk. Nad serialem pracowali także Mariusz Bonaszewski, Jacek Braciak, Krzysztof Czeczot, Marian Dziędziel i Łukasz Simlat. Reżyserem serialu jest Maciej Zych.

„Chaos” – kiedy premiera?

Premiera 3 pierwszych odcinków serialu zaplanowana jest na 1 października. Kolejne epizody będą pojawiały się raz w tygodniu w aplikacji Empik Go.

Czytaj także:

Ronnie Ferrari w „Pytaniu na śniadanie” z piosenką „Ona by tak chciała”. Wydawca programu zawieszony