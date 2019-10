Przewidzieli obsadę netfliksowego „Wiedźmina”. Zapowiadają serial animowany w tym uniwersum

Podczas gdy miliony czytelników i graczy na całym świecie z wypiekami na twarzy oczekują premiery serialu o przygodach Geralta z Rivii, Netfliks po cichu pracuje nad jeszcze jednym tytułem z uniwersum „Wiedźmina”. Tak przynajmniej twierdzą źródła bloga recapped.com. Dlaczego w ogóle przejmować się tego typu plotkami? Otóż na tej samej stronie poprawnie podano wcześniej aktorów, którzy wcielają się w Geralta i Yennefer. To własnie na recapped.com po raz pierwszy informowano, ż będą to Henry Cavill i Anya Chalotra.

Jeśli posiadane przez blogerów przecieki są prawdziwe, to Netflix pracuje obecnie nad animacją, która ma uzupełniać historię opowiedzianą w pierwszym sezonie serialowego „Wiedźmina” i stanowić pomost do drugiego sezonu. To jednocześnie sposób na utrzymanie zainteresowania widzów całym tym światem. Odstęp pomiędzy dwoma serialami aktorskimi może bowiem być dość długi.

Serial aktorski „Wiedźmin” ma składać się z ośmiu odcinków. Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery, choć według planów Netfliksa, ma to być grudzień tego roku.