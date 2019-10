Netflix pokazał zwiastun „6 Underground” z Ryanem Reynoldsem

6 Underground przedstawia całkiem nowy model bohatera filmu akcji. Sześć osób z różnych krańców świata, z których każdy jest mistrzem w swojej dziedzinie, zostało wybranych nie tylko ze względu na swoje umiejętności. To, co ich łączy to chęć wymazania swojej przeszłości, aby zmienić przyszłość. Drużyną kieruje tajemniczy lider (Ryan Reynolds), którego jedyną życiową misją jest to, aby nikt nie zapamiętał metod działania jego i całego zespołu, ale ich czyny już jak najbardziej.

Film wyreżyserował Michael Bay, a scenariusz do niego stworzyli Paul Wernick i Rhett Reese. W obsadzie poza Ryanem Reynoldsem znaleźli się: Mélanie Laurent, Corey Hawkins, Adria Arjona, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy Lior Raz, Payman Maadi and Dave Franco.

Premiera „6 Underground” na Netflix już 13 grudnia.

