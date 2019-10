Zwyciężczyni „Projektu Lady” prosi o pieniądze na wakacje. „Są bardziej potrzebujący od ciebie”

W programie „Projekt Lady” kilkanaście kobiet w wieku od 18 do 29 lat, pod okiem mentorek i Małgorzaty Rozenek, uczy się dobrych manier. Kilka miesięcy temu czwartą edycję show emitowanego na antenie Telewizji TVN wygrała Liubov Miruk. Kobieta zachwyciła mentorki swoją przemianą. Teraz o zwyciężczyni programu stało się ponownie głośno ze względu na jej aktywność w mediach społecznościowych.

Liubov Miruk na Facebooku zorganizowała zbiórkę pieniędzy „Na odpoczynek za granicą”. „Bardzo bym chciała pojechać za granicę na odpoczynek, bo nigdy nie byłam, więc trzeba realizować swoje marzenia” – poinformowała kobieta, której słowa cytuje Plejada. Co ciekawe, pochodząca z Ukrainy Liubov Miruk podczas trwania programu odwiedziła wraz z innymi uczestniczkami Maltę.

„Są bardziej potrzebujący od ciebie, ty dostałaś już supernagrodę od programu”, „Ukraina to też zagranica. Dopiero pojechałaś do Anglii!”, „A wyjazd z uczestnikami na Maltę? Idź do pracy, zamiast prosić!” – komentują internauci. Miruk po fali krytyki ukryła zbiórkę na swoim profilu i udostępniła ją jedynie znajomym.

Czytaj także:

Ronnie Ferrari w „Pytaniu na śniadanie” z piosenką „Ona by tak chciała”. Wydawca programu zawieszony