Angelina Jolie zabrała dzieci na premierę filmu „Czarownica 2”. Zobaczcie, jak wyrosły

Na premierze u boku Angeliny Jolie pojawiły się jej dzieci: Pax Jolie-Pitt, Shiloh Jolie-Pitt, Vivienne Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Zahar Jolie-Pitt i Knox Jolie-Pitt. Zabrakło najstarszego syna gwiazdy i Brada Pitta Maddoxa Jolie-Pitta, który rozpoczął pierwszy rok studiów w Korei Południowej.

Angelina Jolie miała na sobie błyszczącą suknię Versace na jedno ramię ze srebrną broszką skorpiona przypiętą na wysokości bioder. Na konferencji prasowej po filmie, aktorka z kolei wybrała białą suknię bez rękawów z kwiatowym nadrukiem. Uzupełnieniem stroju były proste, diamentowe kolczyki i srebrny pierścionek. Na scenie pojawili się także inni aktorzy z filmu, m.in. Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Sam Riley, Harris Dickinson i Chiwetel Ejiofor.

„Czarownica 2”

„Maleficent: Mistress of Evil”, czyli „Czarownica 2” to kontynuacja hitu z 2014 roku. Obraz zainspirowany jest Diaboliną – postacią znaną z disneyowskiej „Śpiącej królewny” z 1959 roku. Film przyniósł do kas biletowych 758 milionów dolarów przy 180-milionowym budżecie. Akcja sequelu produkcji rozgrywała będzie się kilka lat po pierwszej części. Wciąż oglądać będziemy na ekranie bohaterki, które znamy, jednak, jak zapowiadają twórcy, pojawią się nowe sojusze, konflikty i nieoczekiwane zwroty wydarzeń.

Reżyserią obrazu zajął się Joachim Rønning. Twórcami scenariusza są natomiast Linda Woolverton, Micah Fitzerman-Blue i Noah Harpster. Wiadomo już, że „Maleficent: Mistress of Evil” na ekranach kin pojawi się 18 października.

