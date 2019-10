Dokument o życiu Olivera Sacksa. Zobaczcie znanego neurologa w zwiastunie

Dokument jest rzadkim spojrzeniem w umysł najsłynniejszego na świecie kognitywisty, który w 2015 roku, zaledwie kilka tygodni po publikacji swojej autobiografii „Stale w ruchu” , dowiedział się o nawrocie rzadkiego nowotworu, na który leczony był dziewięć lat wcześniej. Poinformowano go, że zostało mu tylko kilka miesięcy życia. Jakiś czas później Sacks usiadł z Rickiem Burnsem, aby sfilmować serię wywiadów w swoim mieszkaniu w Nowym Jorku. W ciągu pięciu dni nagrano 80 godzin materiału o jego życiu. Tak powstał dokument „Oliver Sacks: His Own Life” .

Oliver Sacks mówi o trudach dorastania jako homoseksualista w Anglii w latach 50., uzależnieniach od narkotyków i naukowcach, którzy zaakceptowali jego metody badawcze i wnioski z nich płynące, dopiero dekady po tym, jak je wydał. W filmie pojawiła się także rodzina, pacjenci, koledzy i bliscy przyjaciele Sacksa, w tym m.in. Jonathan Miller, Robert Silvers, Temple Grandin, Christof Koch, Robert Krulwich, Lawrence Weschler, Roberto Calasso, Paul Theroux, Isabelle Rapin, Billy Hayes, Kate Edgar, Mark Homonoff, Jonathan Sacks, Steve Silberman, Shane Fistell, Atul Gawande czy Lowell Handler.

Większość zna Olivera Sacksa z filmu Penny Marshall z 1990 roku, zatytułowanego „Przebudzenia” , w którym wcielił się w postać inspirowaną nim Robin Williams. Film opowiada historię Malcolma Sayera, który w 1969 roku odkrywa korzyści płynące ze stosowania leku L-Dopa u pacjentów z katatonią. Podaje go pacjentom, którzy w latach 1917-1928 byli ofiarami epidemii śpiączkowego zapalenia mózgu (zapalenie mózgu von Economo). Obraz nominowany był do trzech Oscarów.

