Filmy z 2019 roku, które są adaptacjami znanych książek. Lista 17 najlepszych produkcji

„Gdzie jesteś, Bernadette?”

Film na podstawie powieści o tym samym tytule z 2012 roku autorstwa Marii Semple. Bernadette Fox (Cate Blanchett) ma kochającego, choć zapracowanego męża (Billy Crudup) oraz wspaniałą córkę, piętnastoletnią Bee (Emma Nelson), dla której jest najlepszą przyjaciółką. Pełna humoru satyra na współczesną rodzinę i amerykańskie kręgi artystyczno-biznesowe, bawi i wzrusza od pierwszej do ostatniej minuty. Film miał premierę w Polsce 16 sierpnia 2019 roku.



„After”

Film na podstawie książki Anny Todd „After. Płomień pod moją skórą”. Pilna uczennica i oddana córka Tessa Young zaczyna pierwszy rok college’u z wielkimi ambicjami. Doskonale wie, co chce osiągnąć, jaką drogą ma podążać i kim powinna się stać. To uporządkowane życie rozpadnie się jak domek z kart w chwili, gdy Tessa spotka tajemniczego Hardina Scotta. W jego spojrzeniu kryje się mrok, jego ciało pokrywają tatuaże, a jego zachowanie pełne jest buntu. Hardin jest wszystkim, czego Tessa starała się unikać w dotychczasowym życiu, ale po jednym spotkaniu nad jeziorem stanie się wszystkim, czego Tessa będzie odtąd pragnąć. Chłopak otworzy przed grzeczną i do bólu przyzwoitą Tessą, świat uczuć, doznań i namiętności o jakie nigdy wcześniej, by siebie nie podejrzewała. Odtąd nic już nie będzie takie samo…szczególnie, że wkrótce na jaw wyjdzie tajemnica z przeszłości Hardina Scotta. Film pojawił się na ekranach polskich kin 12 kwietnia 2019 roku.



„Smętarz dla zwierzaków”

Adaptacja powieści Stephena Kinga z 1983 roku. Przedstawia historię doktora Louisa Creeda, który razem ze swoją żoną oraz dwójką dzieci przeprowadza się z Chicago do małego miasteczka w stanie Maine. Tuż obok nowego domu przebiega autostrada często uczęszczana przez ciężarówki. Ich sąsiadem jest Jud Crandall. Pewnego dnia pokazuje nowej rodzinie cmentarz zwierząt, gdzie dzieci z miasta zakopują swoje zmarłe zwierzaki. Film wszedł na ekrany polskich kin 3 maja 2019 roku.



„Małe kobietki”

Filmowa adaptacja kultowej powieści Louisy May Alcott. Emma Watson wciela się w najstarszą siostrę Meg, romantyczkę, która marzy o tym, aby znaleźć zarówno miłość jak i poważanie. Eliza Scanlen gra wrażliwą i opiekuńczą Beth. Florence Pugh wciela się w otwartą Amy, która dorasta i znajduje swój głos. Saoirse Ronan gra aspirującą pisarkę, która nie wierzy, że potrzebuje mężczyzny, by odnieść sukces w życiu. Jo w latach 60. XIX wieku stała się wzorem dla wielu kobiet. „Mam dość gadania, że kobieta jest stworzona jedynie do miłości” – mówi w zwiastunie Ronan, wcielająca się w Jo. Inni kultowi aktorzy, którzy pojawią się na ekranie to między innymi Timothee Chalamet jako Theodore „Laurie” Laurence, przyjaciel Jo z dzieciństwa, Laura Dern jako Marmee, matka dziewcząt oraz Meryl Streep jako ich ciotka. W USA film będzie miał swoją premierę 25 grudnia 2019 roku. W Polsce film wejdzie do kin 10 stycznia 2020.



„Trzy kroki od siebie”

Film na podstawie powieści Rachael Lippincott we współpracy z Mikkim Daughtrym i Tobiasem Iaconisem. Stella Grant już za chwilę będzie miała siedemnaście lat… Jak każda nastolatka nie odrywa się od laptopa i z całego serca kocha swoich najlepszych przyjaciół. Od innych nastolatek odróżnia ją jednak to, że większość życia spędza w szpitalu, cierpiąc na mukowiscydozę. Jej życie to zwyczaje, zasady i samokontrola – to dzięki nim żyje. Wszystko to zostanie poddane wielkiej próbie, gdy pozna czarującego Willa Newmana, również pacjenta szpitala. Film miał premierę w Polsce 10 maja 2019 roku.



„Jojo Rabbit”

Adaptacja powieści „Caging Skies” Christine Leunens. Historia 10-letniego Jojo, któremu towarzyszy wyimaginowany Adolf Hitler, osadzona jest w czasach II wojny światowej. Główny bohater bierze udział w obozach organizowanych przez Hitlerjugend i regularnie rozmawia ze zmyślonym przyjacielem. Jego życie wywraca się do góry nogami w momencie, gdy na strychu domu spotyka Żydówkę ukrytą tam przez jego matkę. „Wspomagany jedynie przez swojego idiotycznego, wymyślonego przyjaciela Adolfa Hitlera, Jojo musi skonfrontować swój ślepy nacjonalizm” – czytamy w opisie produkcji. Światowa premiera filmu odbyła się 8 września 2019 roku. W Polsce film zobaczymy od 24 stycznia 2020 roku.



„Osierocony Brooklyn”

Film na podstawie powieści Jonathana Lethema o tym samym tytule. Edward Norton gra detektywa z zespołem Tourette'a, który próbuje zrozumieć, dlaczego zamordowany został jego przyjaciel i mentor. Obraz wyreżyserował też sam Norton. W filmie występują ponadto: Willem Dafoe, Leslie Mann i Bruce Willis. Światowa premiera filmu odbyła się 30 sierpnia 2019 roku. W polskich kinach produkcję zobaczymy od 20 grudnia 2020 roku.



„Doktor Sen”

Sequel filmu „Lśnienie” Stanleya Kubricka z 1980 roku na podstawie powieści Stephena Kinga o tym samym tytule. W główną rolę dorosłego Danny'ego Torrance'a wciela się Ewan McGregor. Danny Torrance wciąż jest traumatyzowany przez wydarzenia przedstawione w bazowym filmie z 1980 roku. Bohater walczy też z problemem alkoholowym, a także pojawianiem się dziwnych, paranormalnych umiejętności. Później na jego drodze pojawia się Abra Stone (w tej roli Kyliegh Curran), która – jak się okazuje – ma podobne zdolności. Poluje na nich tajemnicza grupa, której siła wzrasta przez zabijanie innych ludzi z magicznymi mocami. – Kiedy byłem dzieckiem, natknąłem się na te rzeczy. Nie wiem o magii. Zawsze nazywano to lśnieniem – mówi w trailerze Danny Torrance. W trailerze pojawiają się także przebłyski tego, co stało się w „Lśnieniu” – starą kobietę w wannie w pokoju 237, przerażające bliźniaczki Grady w korytarzu, czy oczywiście falę krwi wypływającą z windy. Film na ekranach polskich kin ma się pojawić 8 listopada.



„Official Secrets”

Film na podstawie ksiązki Marcii i Thomasa Mitchell „The Spy Who Tried To Stop A War: Katharine Gun And The Secret Plot To Sanction The Iraq Invasion". Keira Knightley gra Katherine Gunn, młodą agentkę brytyjskiego wywiadu, która ujawniła spisek, na temat nielegalnej operacji NSA. Działanie służb wywiadowczych Stanów Zjednoczonych miało na celu wymusić poparcie ONZ dla USA w kwestii zaatakowania Iraku. Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Światowa premiera filmu odbyła się 28 stycznia 2019 roku.



„Szczygieł”

Film na podstawie powieści Donny Tartt o tym samym tytule. Theo Decker cudem ratuje się z wybuchu. Z ruin muzeum wykrada niewielki, dziwnie fascynujący obraz. Ulubiony obraz matki, którą stracił w zamachu. „Szczygieł”„ będzie towarzyszył Theo w podróży: od ekskluzywnych apartamentów przy Park Avenue po rozpustę półświatka w Las Vegas. Przez zakurzony labirynt podupadającego nowojorskiego antykwariatu po ciemne zakątki Amsterdamu. Obraz, który początkowo jest dla Theo bezcennym skarbem, z czasem sprowadzi go do podziemia handlarzy sztuką i sprawi, że Theo znajdzie się w samym środku śmiertelnie niebezpiecznego, zaciskającego się kręgu. Premiera filmu w Polsce 18 października 2019 roku.



„To: Rozdział 2”

Druga część horroru na podstawie powieści Stephena Kinga z 1986 roku. Zwiastun zaczyna się od sceny, w której Beverly Marsh (Jessica Chastain) odwiedza dom, w którym mieszkała w dzieciństwie w nadziei, że odnajdzie swojego ojca. Zamiast tego wita ją starsza kobieta pani Kersh, która zaprasza Beverly na herbatę. – Wiesz, co mówią o Derry – pyta ją z wykrzywionym uśmiechem. – Nikt, kto tutaj umiera, tak naprawdę nie umiera – dodaje. Chastain patrzy na zdjęcia zawieszone na ścianach i ogarnia ją strach, podczas gdy orientuje się, że pani Kersh to tak naprawdę Pennywise Dancing Clown (Bill Skarsgard) w przebraniu. W całym zwiastunie pojawiają się retrospekcje dotyczące postaci z poprzedniej części. W przeciwieństwie do powieści, w której Loserowie są dziećmi w 1958 roku i ponownie spotykają się w 1985 roku, druga część filmu przedstawia wydarzenia umiejscowione w roku 2016. Film miał premierę w Polsce 6 września 2019 roku.



„A Million Little Pieces”

Film na podstawie książki Jamesa Freya. Początkowo autor twierdził, że to, co opisuje wydarzyło się naprawdę, później jednak przyznał, że fabuła została wymyślona. Fabuła filmu opowiada o uzależnionym od narkotyków pisarzu, który trafia na odwyk. Film miał światową premierę 6 grudnia 2019 roku.



„The Informer”

Adaptacja powieści kryminalnej Andersa Roslunda. Były skazaniec pracujący pod przykrywką celowo zostaje ponownie zamknięty w więzieniu o zaostrzonym rygorze w celu infiltracji grupy przestępczej. Film miał światową premierę 30 sierpnia 2019 roku.



„Zwierzęta”

Film na podstawie noweli Emmy Jane Unsworth o tym samym tytule. Opowiada o dwóch 30-latkach, Laurze i Tyler, które dzielą mieszkanie w Dublinie, razem imprezują i prowadzą rozrywkowe życie. W końcu jedna z nich zakochuje się w pianiście, który jest niepokojąco ambitny i purytański. Film miał światową premierę 28 stycznia 2019 roku.



„Słońce też jest gwiazdą”

Ekranizacja bestsellerowej i wielokrotnie nagradzanej powieści Nicoli Yoon. Natasha i Daniel pochodzą z różnych środowisk. Ona nie wierzy w nic, czego nie da się udowodnić naukowo. On to niepoprawny romantyk. Jedno z nich wkrótce wyjedzie na zawsze. Spotykają się przypadkiem w Nowym Jorku i jest im dany zaledwie jeden wspólny dzień. Film miał premierę w Polsce 31 maja 2019 roku.



„Scary Stories To Tell In The Dark”

„Scary Stories to Tell in the Dark” to seria horrorów dla dzieci napisanych przez Alvina Schwartza i zilustrowanych przez Stephena Gammella. Składa się z trzech książek: „Scary Stories to Tell in the Dark” (1981), „More Scary Stories to Tell in the Dark” (1984) i „Scary Stories 3: More Tales to Chill Your Bones” (1991). W pierwszej części książki znajduje się kilkadziesiąt historii, jednak Del Toro i jego scenarzyści oraz reżyser André Øvredal wybrali najlepszych pięć lub sześć do zaprezentowania w filmie. Akcja rozgrywa się w 1968 roku w Ameryce, w czasie, gdy niepokój ogarniał naród. W małym miasteczku Mill Valley żyje rodzina Bellowsów. Młoda dziewczyna o imieniu Sarah, spisała opowieść o tym, jak była tam torturowana, a grupa nastolatków po latach znajduje książkę i odkrywa ten dom. W filmie zagrali m.in. Natalie Ganzhorn, Gabriel Rush, Austin Abrams, Austin Zajur, Michael Garza i Zoe Collett. W USA premiera filmu zaplanowana jest na 9 sierpnia 2019 roku.



„Sztuka ścigania się w deszczu”

Film na podstawie książki o tym samym tytule Garha Steina. Denny (Milo Ventimiglia) to kierowca wyścigowy bez reszty oddany swemu kochającemu, mądremu, przejawiającemu niemal ludzkie cechy psu o imieniu Enzo. Film miał premierę w Polsce 6 września 2019 roku.Czytaj także:

