„Kevin sam w domu” i „007 Quantum of Solace”. Co w weekend w telewizji?

„Saga »Zmierzch«: Księżyc w nowiu” - niedziela 22:35 TVN

Kontynuacja bohaterów filmu „Zmierzch” Belli Swan (Kristen Stewart), zwykłej dziewczyny mieszkającej z ojcem w miasteczku Forks oraz jej ukochanego 109-letniego wampira Edwarda Cullena (Robert Pattinson).



„Mexican” - niedziela 23:20 Polsat

Film z Julią Roberts i Bradem Pittem w rolach głównych w reżyserii Gore'a Verbinskiego z 2001 roku. Jerry Welbach (Brad Pitt) otrzymuje zlecenie od swojego szefa gangstera. Ma pojechać do Meksyku i przywieźć stamtąd zabytkowy pistolet nazwany „The Mexican”. W przeciwnym wypadku poniesie konsekwencje swojej niesubordynacji.



„Zniknięcie” - niedziela 23:55 TVP2

Film z 2017 roku w reżyserii Ali'ego Asgari'ego. Samochód sunie przez ciemność, wreszcie zatrzymuje się i wysiada z niego dziewczyna, która pospiesznym, nerwowym krokiem idzie w stronę znajdującego się nieopodal szpitala. Podobno padła ofiarą gwałtu. Krwawi i musi być operowana. Niebawem na miejsce przybywa jej brat, a przynajmniej ktoś, kto udaje, że nim jest. Cała sprawa wydaje się trochę podejrzana.



„Paryż może poczekać” - niedziela 23:25 TVP1

Znudzona swoim życiem żona producenta filmowego Anne (Diane Lane) razem z niejakim Jacques'em (Arnaud Viard) wyrusza w podróż samochodem. Produkcja z 2016 roku w reżyserii Eleanor Coppoli.



„Planeta singli” - sobota 21:45 TVN

Gdy uwodzicielski prezenter telewizyjny poznaje nieśmiałą nauczycielkę, wspólnie postanawiają wykorzystać jej randkowe perypetie w jego popularnym programie. W głównych rolach Maciej Stuhr, Agnieszka Więdłocha i Piotr Głowacki.



„Kevin sam w domu” - sobota 20:05 Polsat

Historia zaczyna się od nerwowych przygotowań do wyjazdu. Państwo McCallisterowie postanawiają spędzić święta Bożego Narodzenia w Paryżu, ale 8-letni Kevin (Macaulay Culkin), syn gospodarzy, cały czas marudzi i przeszkadza wszystkim w pakowaniu. Zdenerwowana matka wysyła go na poddasze, a następnego dnia rodzina wyrusza na lotnisko. Niestety, bez Kevina. Zaskoczony chłopiec budzi się w pustym domu. Jest bardzo zadowolony, że nareszcie może robić to, na co zawsze miał ochotę. Niebawem orientuje się, że dwaj włamywacze, Harry (Joe Pesci) i Marv (Daniel Stern), specjalizujący się w okradaniu tymczasowo opuszczonych budynków, mają zamiar dokonać napadu na dom McCallisterów. Kevin próbuje samodzielnie bronić posiadłości.



„007 Quantum of Solace” - sobota 21:45 TVP1

22. film z serii o Jamesie Bondzie z Danielem Craigiem w roli agenta 007. Produkcja jest bezpośrednim sequelem „Casino Royale".

