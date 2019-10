Polak w filmie Christophera Nolana. „Spełniło się jedno z moich wielu marzeń!”

Wiadomość o udziale w filmie hollywoodzkiego giganta Marcel Sabat zamieścił na Instagramie. – Jest mi niezmiernie miło poinformować, że na początku września tego roku miałem przyjemność pracować na planie najnowszego filmu mojego ulubionego reżysera Christophera Nolana„ – pisał.

Do krótkiego świadczenia aktor znany m.in. z „Kamieni na szaniec” i „Kamerdynera” dołączył odpowiedzi uprzedzające „najczęściej zadawane pytania”. Przekazał, że być może usłyszymy go w kilku kwestiach mówionych. Wyraził nadzieję na znalezienie się w finalnej wersji filmu. Podkreślił, że cała ta sytuacja to spełnienie „jednego z wielu” marzeń. Dodał też, że więcej na temat produkcji się nie wypowie, co oznacza pewnie wymuszoną kontraktem konieczność utrzymania tajemnicy.

Polski aktor dołączył jednak listę aktorów, których zobaczymy razem z nim na ekranie. W filmie o tytule „Tenet” zobaczymy m.in. Roberta Pattinsona i Elizabeth Debicki. Z krótkiej rozpiski na IMDb dowiadujemy się również, że Polak zagra „wymizerowanego Rosjanina”.

Czytaj także:

„Czarny mercedes” już niedługo w kinach. W kryminale zagrają m.in. Żmijewski, Seweryn oraz LindaCzytaj także:

Zawierucha: Moja rola marzeń to James Bond, Sherlock Holmes albo Robin Hood