„Joker” zbyt brutalny? Reżyser Todd Phillips odpowiada na zarzuty

W 2012 roku w Aurora Town Center w stanie Kolorado odbywały się nocne premierowe seanse filmu „Mroczny rycerz powstaje”. Jeden z obecnych wtedy na sali kinowej widzów zaczął na ślepo strzelać do ludzi. Łącznie postrzelił 70 osób, zabijając 12. Najmłodsza z jego ofiar miała 6 lat, najstarsza 51. Zamaskowany mężczyzna we włosach zafarbowanych na pomarańczowo masakrę rozpoczął niemal równocześnie ze startem pierwszej w filmie sceny ze strzelaniną. 25-letniego napastnika skazano łącznie na 12 kar dożywotniego pozbawienia wolności.

Tuż przed premierowymi pokazami „Jokera” w USA rodziny ofiar strzelaniny z 2012 roku wyrażali głośny sprzeciw przed emisją filmu. Stwierdzili, że już sam pomysł uczynienia złoczyńcy bohaterem jest skandaliczny. Napisali w tej sprawie list do wytwórni Warner Bros. Teraz do sprawy odnieśli się na Festiwalu Filmowym w Nowym Jorku zarówno Joaquin Phoenix jak i reżyser filmu Todd Phillips.

– To skomplikowany film i bardzo dobrze, że taki jest. Ale nie wyobrażałem sobie, że wywoła taki poziom dyskursu publicznego na całym świecie – podkreślił, dodając, że według niego ważne było to, aby pokazać implikacje między prawdziwym życiem a przemocą. Tłumaczył, że wyszedł z założenia, że jest tyle przemocy w kreskówkach, a ten film ma być odejściem od bajkowego klimatu innych produkcji, w których pojawiła się postać Jokera. – Byłem bardzo zaskoczony, że to obróciło się w tym kierunku, że uznano to za nieodpowiedzialne, ponieważ moim zdaniem odpowiedzialne jest właśnie to, aby stworzyć coś prawdziwego i nadać mu odpowiednią wagę i nakreślić korelacje – podkreślił. – Myślę, że to dobrze, że toczą się wokół niego debaty. Moim celem jest zawsze to, aby film był jakimś świadectwem. Wspaniale jest o tym rozmawiać, ale szczególnie, gdy już widzieliście film – dodał i przyznał, że przeszkadzało mu, że ludzie, którzy nie oglądali jeszcze "Jokera", mają już na jego temat jakieś swoje zdanie.

Phoenix przyznał, że zastanawiał się długo, czy przyjąć rolę Jokera. – Dałem scenariusz wszystkim moim siostrom i mamie. Cała moja rodzina go przeczytała. I dużo o tym rozmawialiśmy – mówił.

„Joker” – co wiemy o filmie?

„Joker” to dramat psychologiczny, całkowicie poświęcony postaci o tym samym imieniu z komiksów wydawnictwa DC Comics. Kontrastuje jednak z innymi produkcjami DC Extended Universe, które przeznaczone są dla młodszych widzów. Film ma zupełnie inną konwencję, co widać już po samym zwiastunie. Otrzymał też kategorię wiekową R, co oznacza, że osoba poniżej 17. roku życia będzie mogła obejrzeć film w kinie tylko z udziałem osoby dorosłej. Opowiada historię jednego z najpopularniejszych czarnych charakterów w historii komiksu i popkultury w ogóle. Dowiemy się, jak tytułowy antybohater schodził na drogę przestępstwa i staczał się w otchłań szaleństwa. Akcja toczyć się będzie w 1981 roku, gdy Arthur Fleck – nieudolny komik, zaczyna siać zbrodnię i chaos w Gotham City, stając się przerażającą legendą znaną jako Joker.

Jak zrodził się pomysł na film „Joker”?

W latach 2014-2015 Joaquin Phoenix wyrażał zainteresowanie występem w filmie przedstawiającym „studium postaci”, takiej jak Joker. Jego agent proponował mu nawet spotkanie z wytwórnią, jednak aktor nie wierzył, że film może dotyczyć postaci Jokera, która została już pokazana w wielu obrazach. W 2017 roku ogłoszono, że powstanie jednak film o tym czarnym charakterze, a na stanowisku reżysera stanął Todd Phillips. Stworzył on też scenariusz wraz z Scottem Silverem, a drugim producentem zostać miał Martin Scorsese. Podawano, że produkcja oparta będzie właśnie na jego filmach takich jak „Taksówkarz” (1976), „Wściekły Byk” (1981) czy „Król komedii” (1983). Ostatecznie Scorsese zrezygnował ze stanowiska producenta i został producentem wykonawczym. Produkcją zajmuje się zatem sam Phillips oraz Bradley Cooper oraz Emma Tillinger Koskoff z ramienia firmy produkcyjnej Scorsese’a, Sikelia Productions.

„Joker” – kiedy premiera?

„Joker” trafi do kin 4 października 2019 roku.

