Rankingów superbohaterów Marvel Cinematic Universe. Pierwsze miejsce was zaskoczy

Skoro czytacie ten tekst, to możemy chyba zaliczyć was do grona fanów komiksów/filmów Marvela. W takim wypadku na pewno spieraliście się już ze znajomymi w kwestii uszeregowania waszych ulubionych bohaterów. Podobną zabawę, tylko na większą skalę, zorganizował portal Ranker.com. Sprawdźcie, kto zajął najwyższe miejsce.

Warto zauważyć, że w rankingu mogli znaleźć się tylko bohaterowie z Marvel Cinematic Universe. To znacznie ułatwia sprawę, bo wyklucza z rywalizacji kilku naprawdę mocnych zawodników, którzy śmiało mogliby powalczyć o najwyższe miejsca. Mowa tu np. o X-Menach, Fantastycznej Czwórce czy Deadpoolu. Miejmy nadzieję, że już w najbliższych latach także te postaci zostaną włączone do filmowego uniwersum i będziemy mogli spierać się o wyższość Wolverine'a nad Kapitanem Ameryką. Nie przedłużając – zobaczcie najlepszą dwudziestkę bohaterów MCU. Miejsce 1.

Stan Lee - zmarły 12 listopada 2018 roku amerykański scenarzysta, producent komiksowy i filmowy, wieloletni prezes i członek zarządu Marvel Comics. Był współtwórcą wielu postaci z powyższej listy.



Miejsce 2.

Tony Stark / Iron Man



Miejsce 3.

Thor: Ragnarok - kolorowy świat



Miejsce 4.

Peter Parker / Spider-Man



Miejsce 5.

Steve Rogers / Kapitan Ameryka



Miejsce 6.

Loki



Miejsce 7.

Dr Stephen Strange



Miejsce 8.

Rocket Raccoon



Miejsce 9.

Natasha Romanoff / Czarna Wdowa



Miejsce 10.

Groot



Miejsce 11.

Scott Lang / Ant-Man



Miejsce 12.

Hulk



Szczęśliwe miejsce 13.

Peter Quill / Star-Lord



Miejsce 14.

T'Challa / Czarna Pantera



Miejsce 15.

Wanda Maximoff / Scarlet Witch



Miejsce 16.

Thanos



Miejsce 17.

Nick Fury



Miejsce 18.

Clint Barton / Sokole Oko



Miejsce 19.

Yondu



Miejsce 20.

Bucky Barnes/Zimowy Żołnierz